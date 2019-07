Nintendo annuncia Switch Lite: ristretta anche nel prezzo

Nintendo Switch Lite è ufficiale e mira a conquistare chi ancora non si è convinto ad acquistare il modello originale a prezzo pieno. Questa nuova versione di Switch manca di supporto alla dock, diventando di fatto una vera e propria console portatile e abbandonando la connessione alla TV. In un certo senso potete vederla come una versione sotto steroidi di un Nintendo DS.

La dimensione del display scende da 6,2 a 5,5 pollici e non dispone di Joycon scollegabili dal corpo principale della console. Niente stand, niente dock, una pura esperienza gaming portatile. Parlando di Joycon, la telecamera a infrarossi presente nel controller di destra è stata rimossa come anche i motori per la vibrazione Rumble HD. I giochi che necessitano di queste funzioni necessitano di acquistare dei Joycon opzionali del vecchio modello Switch. Secondo Nintendo, inoltre, la durata della batteria di Switch Lite è maggiore di quella del modello base.

La Switch Lite in tre colori. / © Nintendo

Uscita e prezzo

La console sarà disponibile all'acquisto al prezzo di 199 dollari (100 dollari in meno rispetto al modello classico) a partire dal 20 settembre 2019. Disponibile inizialmente nei colori grigio, turchese e giallo, a partire dall'8 novembre sarà acquistabile in una versione speciale dedicata ai Pokémon. Per prezzi e disponibilità in Italia dovremo ancora attendere ulteriori notizie.

