No, Huawei non ha smesso di produrre smartphone

In questi tempi difficili, in cui le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono tese, si diffondono voci ed è difficile distinguere tra quelle vere quelle false. Huawei desidera oggi rassicurarvi che non ha intenzione di fermare la produzione.

In alcune news recenti si era letto come Foxconn stesse chiudendo alcune linee di produzione. Questa situazione, considerata come la diretta conseguenza del conflitto tra gli Stati Uniti e il gigante cinese Huawei, aveva fatto scorrere molto inchiostro dopo la conferma che i fornitori di Huawei si erano rifiutati di lavorare con la compagnia.

Huawei non aveva voluto esprimersi al momento di questa notizia ma, secondo Forbes, la produzione non è stata fermata. Huawei ha confidato che confuta queste informazioni, i livelli di produzione internazionale sono normali, non c'è alcun cambiamento in nessuna direzione.

Questa è una situazione difficile per Huawei. / J. Lekavicius/Shutterstock

Fake news? Sono arrivati nuovi fornitori dal nulla? È difficile da dire al momento, forse è solo questione di tempo prima di vedere i cambiamenti sul fronte della produzione dato che Huawei ha probabilmente delle riserve di componenti.

In ogni caso, il conflitto sino-americano potrebbe risparmiare Apple, che vede le cose sotto una luce positiva: Tim Cook pensa che la Cina non attaccherà Apple, come ha confidato a Reuters.

Come pensate si evolverà la situazione?