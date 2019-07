Nokia 105 e Nokia 220 4G: arrivano i nuovi feature phone

Nokia 105 (2019)

Il nuovo Nokia 105 offre tutto ciò che ha reso famoso questo telefono, inclusa la sua batteria a lunga durata. Lo schermo a colori da 1,77 pollici è perfetto per giocare al leggendario Snake, mentre il tastierino numerico rende la digitazione di numeri e messaggi semplice e piacevole come un tempo. La scocca realizzata in policarbonato rende ancora una volta il Nokia 105 solido, ma anche moderno.

Nokia 105 è di nuovo tra noi! / © HMD Global

"Nokia 105 ha venduto decine di milioni di unità in tutto il mondo, dimostrandosi un telefono leggendario per popolarità e qualità senza tempo", afferma Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global. “Questa è la quarta generazione di una linea di feature phone progettati per chi vuole abbracciare la mobilità".

La batteria removibile di Nokia 105 dura diversi giorni tra una ricarica e l’altra, assicurando agli utenti di poter sempre fare affidamento su di lui. Lo spazio di archiviazione consente di salvare fino a 2000 contatti e 500 SMS. Presente anche la radio FM e la mitica torcia!

Nokia 105 sarà disponibile nei colori blu, rosa e nero da inizio settembre al prezzo di 24,99€.

Nokia 220 4G

L’ultimo arrivato nella famiglia di feature phone dell’azienda è Nokia 220 4G, in grado di supportare le chiamate VoLTE in alta definizione su rete 4G. Questo telefono consente di navigare su web e condividere aggiornamenti e contenuti con familiari e amici sui social. Nokia 220 4G offre tutta la qualità che ci si aspetta da un telefono Nokia, comprese funzionalità essenziali come giochi e radio FM in un corpo composto da policarbonato, un classico del design Nokia.

Nokia 220 4G fa il suo debutto nella famiglia dei feature phone dell'azienda. / © HMD Global

“Sono molti i mercati che stanno passando dalle reti 2G a quelle 4G ed è nostra responsabilità agevolare la migrazione dei nostri fan, consentendo loro di continuare a beneficiare del valore che associano ai nostri telefoni”, afferma Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global. “Con questo device miglioriamo l’esperienza sui feature phone, offrendo agli utenti chiamate di qualità superiore, in HD su reti 4G".

Dotato di tutte le funzionalità essenziali, Nokia 220 4G include il classico Snake e altri titoli come Ninja Up, Sky Gift, Nitro Racing e Tetris. È possibile inoltre utilizzare il telefono come radio FM e trasmettere e condividere con gli amici le stazioni preferite. Nokia 220 4G dispone di una batteria a lunga durata che consente di navigare, giocare e telefonare senza interruzioni con un’autonomia che può raggiungere i 27 giorni in standby.

Nokia 220 4G sarà disponibile nei prossimi mesi ad un prezzo non ancora definito.