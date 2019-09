Nokia 2720 Flip e Nokia 800 Tough: i feature phone con funzionalità speciali

Il business dei feature phone è ancora proficuo per HMD Global. Ed è per questo che arrivano ad IFA due nuovi membri della famiglia: Nokia 800 Tough e Nokia 2720 Flip sono pronti a convincere ancora di più gli utenti!

Cosa caratterizza un feature phone nel 2019?

La resistenza e l'autonomia rispetto agli smartphone dotati di ampi schermi. Una batteria che dura diversi giorni non è un problema per i moderni telefoni cellulari; inoltre le batterie possono essere sostituite rapidamente. Se poi un feature phone scivola dalle mani o dalla tasca, continua a funzionare.

In caso di guasto, la spesa per un nuovo dispositivo è contenuta. L'unico difetto dei piccoli telefoni cellulari fino a poco tempo fa era l'interazione limitata con il mondo digitale. Oltre a chiamare, inviare SMS ed eventualmente ricevere e-mail non si poteva fare molto altro. Ma con i servizi di Google, Facebook, Twitter e WhatsApp per KaiOS quest'era si è conclusa.

Rimanere in contatto via Facebook, Twitter e WhatsApp? Con i nuovi feature phone Nokia con KaiOS non è un problema! / © AndroidPIT

Nokia 2720 Flip e Nokia 800 Tough: cosa offrono?

Gli ultimi arrivati nella famiglia dei feature phone sono Nokia 2720 Flip e Nokia 800 Tough che utilizzano KaiOS come sistema operativo e vengono forniti con preinstallate app come Google Assistant, Maps, YouTube, Facebook e WhatsApp.

Nel caso queste app non dovessero bastarvi, potrete scaricare dall'App Store di KaiOS qualche altro servizio anche la varietà non è la stessa del Play Store. La gestione di queste applicazioni, o meglio, di questi telefoni cellulari, è ovviamente completamente diversa da quella di uno smartphone con display touch.

Per prima cosa è necessario abituarsi alla tastiera che non viene utilizzata solo per l'inserimento di testo o numeri di telefono, ma anche per la navigazione di siti web, Youtube o giochi. Se siete a conoscenza di questo in anticipo, allora potrete rimanere soddisfatti dei nuovi arrivati. Forse non come telefono primario, ma più come dispositivo secondario se si è in viaggio per un periodo di tempo più lungo.

La batteria rimovibile del Nokia 2720, una feature ormai estinta. / © AndroidPIT

Cellulare pieghevole o un robusto cellulare per l'outdoor?

Nonostante Nokia 2720 Flip e Nokia 800 Tough abbiano lo stesso sistema operativo si rivolgono ad un pubblico diverso. Il Nokia 2720 Flip farà più colpo sugli amanti dei design retrò e sulle persone di età più avanzata. È difficile da spiegare a parola cosa si provi a tenere ancora una volta in mano un telefono cellulare che si apre con una leggera oscillazione del polso o tenendolo premuto contro l'orecchio per fare una telefonata.

I pulsanti grandi nella parte inferiore sono così grandi che si può quasi parlare di inutile spreco di spazio. Il Nokia 2720 Flip lo vedo bene nelle mani di un pubblico di età più avanzata perché dà loro la possibilità di rimanere in contatto con i propri nipoti via Facebook, Twitter e WhatsApp.

Nokia 800 Tough: pensato perl'outdoor. / © AndroidPIT

Il Nokia 800 Tough ha un aspetto completamente diverso. Grazie alle certificazioni IP68 e MIL-810G, il telefono cellulare è predestinato all'uso esterno. Artigiani, operai edili, ma anche sportivi e soldati sono il target per il primo telefono per l'outdoor di HMD Global e del marchio Nokia. Già dalle foto potete intuire quando sia robusto!

Prezzo e disponibilità

La disponibilità del Nokia 2720 e del Nokia 800 Tough è simile a quella dei due smartphone Android One: arriveranno sul mercato rispettivamente alla fine di settembre e all'inizio di ottobre. In Europa il Nokia 2720 sarà disponibile per 89 euro mentre il Nokia 800 Tough costerà 109 euro.

Voi cosa ne pensate dei feature phone? State pensando di acquistarne uno?