Nokia 9 PureView: è questo il nuovo flagship di HMD Global per gli amanti della fotografia

Nokia 9 o Nokia 10? Nessuno dei due. Secondo quanto riportato su Twitter da Roland Quandt, che in fatto di indiscrezioni attendibili ne sa qualcosa, il flagship in arrivo da HMD Global si chiamerà Nokia 9 PureView. Ed è proprio il nome a rivelare quella che sarà probabilmente una delle caratteristiche principali di questo dispositivo: il comparto fotografico.

Nokia 9 Pureview. That's the actual marketing name of what will come soon from HMD Global. (I know the bought the rights to the Pureview moniker, but can now confirm it'll be part of the device name.)