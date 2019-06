Non aggiornate Xiaomi Mi 9 SE: smartphone inutilizzabili per alcuni utenti

Aggiornamento: arriva la risposta del brand, la trovate alla fine dell'articolo.

Il firmware interessato dal problema porta il numero di build MIUI 10.3.1.0 per il modello europeo di Xiaomi Mi 9 SE. Secondo il report, gli altri dispositivi con ROM Global non sarebbero interessati. Inoltre non si sa fino a che punto l'aggiornamento renda inutilizzabili gli smartphone: nei forum di Xiaomi (ma non solo) molti proprietari del Mi 9 SE si lamentano di non essere in grado di utilizzare lo smartphone dopo l'update.

Se possedete uno Xiaomi Mi 9 SE, dovreste stare al sicuro evitando l'ultimo aggiornamento della MIUI. È prevedibile che Xiaomi reagisca a breve e corregga il bug nella patch. Nel nostro test lo Xiaomi Mi 9 SE ha fornito prestazioni più che solide. Questo vale anche per l'attuale flagship del produttore cinese, lo Xiaomi Mi 9 senza suffisso di nome, che offre un rapporto prezzo/prestazioni estremamente allettante.

Xiaomi Mi 9 SE gira con l'interfaccia proprietaria MIUI. / © AndroidPIT

Xiaomi combatte per la sua reputazione

Per Xiaomi tali messaggi sono estremamente scomodi. L'azienda cinese sta lottando a grandi spese per consolidare ed espandere la sua posizione nel difficile mercato europeo. Il fatto che la versione europea di Xiaomi Mi 9 SE sia ora interessata dai problemi relativi all'aggiornamento potrebbe ostacolare il produttore, ancora sconosciuto in alcuni Paesi europei. Se un produttore commette degli errori, non va bene. Per fortuna la buona reputazione di cui gode l'hardware di Xiaomi, soprattutto in termini di prezzi bassi, aiuta tantissimo il brand.

La risposta ufficiale del brand

Il dipartimento spagnolo del brand ci ha fornito una dichiarazione ufficiale relativa al problema riscontrato su Mi 9 SE:

" Xiaomi è a conoscenza del bug nel recente aggiornamento OTA del firmware (V10.3.1.1.0.PFBMIXM, V10.3.1.1.0.PFBEUXM) per Mi 9 SE, che può impedire il corretto funzionamento del dispositivo. Ora abbiamo interrotto il rilascio di questo aggiornamento dopo aver ricevuto diversi reclami degli utenti e stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, gli utenti interessati sono invitati a contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza tecnica".

Avete mai avuto problemi con il vostro smartphone dopo un aggiornamento? Quali?