Note10: Samsung vi sta già offrendo uno sconto fino a 600 euro

Negli Stati Uniti, Samsung sta già offrendo uno sconto fino a 600 dollari per l'acquisto tramite preordine del prossimo Galaxy Note10 tramite il suo sistema di permuta, denominato Samsung Trade-In. Anche se la società non menziona da nessuna parte il termine "Note10", fa comunque riferimento alla "prossima generazione di Galaxy", quindi c'è poco da sbagliare.

Per poter approfittare dell'offerta, sarà necessario permutare almeno uno dei dispositivi flagship di tre grandi marchi: Samsung, Apple e Google. La cosa interessante è che dispositivi come Galaxy S10e e iPhone X hanno lo stesso valore di S10, S10+, Note9, iPhone XR , XS, XS Max, Pixel 3 e 3 XL. Con altri dispositivi meno recenti, invece, sarà comunque possibile ottenere lo sconto, ma naturalmente sarà più basso. Samsung accetta anche iPhone 8 , 8 Plus, 7 o 7 Plus, Galaxy S9, S9+ e Note 8, così come Pixel 2 e 2 XL. Potrete anche permutare iPhone 6s e 6s Plus e ottenere 250 dollari di sconto.

Fino a 600 euro di sconto per l'acquisto di Note10. / © Samsung

Naturalmente, non abbiamo ancora idea di quanto costerà ufficialmente Galaxy Note10 e dovremo aspettare fino al 7 agosto per scoprirlo. Tuttavia, tutti i segnali sembrano puntare verso un prezzo di partenza di almeno 1000 dollari per la versione standard con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. In questo caso, 600 dollari di sconto non sono sicuramente pochi.

Scegliereste di permutare il vostro smartphone per il Galaxy Note10?