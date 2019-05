Un sacco di nuovi giochi e app Pokemon sono appena stati annunciati

La Pokémon Company ha appena annunciato la prossima ondata di giochi e app Pokémon che presto arriveranno sul mercato. Questi includono un nuovo gioco Detective Pikachu, un nuovo hub Pokémon basato su cloud, un nuovo gioco mobile in cui si combatte contro allenatori leggendari e, in modo bizzarro, un'applicazione per il tracciamento del sonno in modo da poter continuare a giocare con i Pokémon durante la notte.

Visto il successo del film Detective Pikachu, non è forse sorprendente vedere un sequel del gioco originale del 2016 Detective Pikachu 3DS, che ha ispirato vagamente il recente film di Ryan Reynolds. Mentre non abbiamo ancora molti dettagli o un trailer per questo nuovo gioco per Nintendo Switch, sappiamo che seguirà una narrazione diversa (e un diverso finale) rispetto al film.

È poi stata presentata Pokémon Home, purtroppo non è un assistente domestico intelligente con il vocabolario limitato di Pikachu. Questo nuovo servizio è fondamentalmente un hub basato sul cloud che memorizza la vostra Pokémon Bank e integra funzioni di trading per scambiare i vostri mostriciattoli con amici e giocatori da tutto il mondo. Funziona sia con la Switch che con lo smartphone e il lancio è previsto per l'inizio del 2020. Non si sa ancora nulla sul modello di business ma sappiamo che supporterà Pokémon Go su smartphone, Pokémon Let's Go e Pokémon Scudo e Spada sulla Switch.

Pokémon Go to Sleep

L'ingegnosa Pokémon Company ha anche trovato un modo per farvi giocare durante il sonno, in stile Pokémon, con un gioco opportunamente chiamato Pokémon Sleep. Si tratta di un'applicazione per smartphone per il monitoraggio del sonno, la Pokémon Company insiste sul fatto che "diversi Snorlax ci hanno lavorato". È stata sviluppata in collaborazione con il creatore di Pokémon Go, Niantic, che ha sviluppato una nuova versione del popolare accessorio Pokémon Go Plus chiamato... Pokémon Go Plus +. Questa nuova versione può essere posizionata accanto al cuscino di notte per tenere traccia del sonno. Per promuovere questa novità, degli speciali Snorlax appariranno in Pokémon Go fino al 3 giugno con l'esclusiva mossa Sleep Move.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl — Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019

Combattete con i migliori in Pokémon Masters

C'è anche un altro gioco Pokémon più tradizionale in arrivo. Dal partner mobile Nintendo DeNA (Super Mario Run, Fire Emblem Heroes) è in arrivo Pokémon Masters, basato sulla serie animata. Questo gioco vi vedrà sfidare allenatori, leader di palestra, rivali e altri giocatori dell'amatissima serie anime Pokémon in battaglie a squadre. Così, ad esempio, vi troverete testa a testa con Brock e Misty. Pokémon Masters sarà lanciato sia per dispositivi Android che iOS nel corso dell'anno.

Siete anche voi eccitati per questi entusiasmanti annunci?