Fossil fa strage di smartwatch con Diesel, Puma, Armani e Kors

Smartwatch eleganti senza rinunce

Fossil dispone attualmente di due piattaforme smartwatch caratterizzate da marchi e design diversi. Una si concentra su dispositivi più eleganti ed una su quelli più sportivi. Comune a tutti gli smartwatch più eleganti sono il Qualcomm Snapdragon Wear 3100, un cardiofrequenzimetro ottico, custodia impermeabile, 8 invece di 4 GB di memoria interna, 1 GB invece di 768 MB di RAM, Wear OS come sistema operativo, una batteria con almeno un giorno di autonomia ed un cinturino intercambiabile.

A proposito di batteria: con questi nuovi orologi Fossil permette di configurarla esattamente secondo i propri desideri per ottenere un equilibrio ottimale tra durata e prestazioni. Nella nuova modalità batteria personalizzata degli smartwatch Fossil è possibile attivare e disattivare ogni sorta di cose per personalizzare l'orologio a proprio piacimento. Tramite l'app di Fossil, gli orologi Wear-OS possono ora essere utilizzati anche accoppiati ad un iPhone.

Gli orologi Diesel sono sempre ingombranti e stravaganti. / © AndroidPIT

Il Diesel On Smartwatch Axial viene pubblicizzato come il "più forte smartwatch" del marchio. I tasti sono grandi e ondulati e gli anelli nella cornice circolare definiscono il look di questo indossabile in modo univoco. Il quadrante predefinito ha un sorprendente effetto 3D. Il nuovo smartwatch Diesel sarà disponibile da ottobre per circa 400 euro.

Emporio Armani si rinnova. La nuova generazione offre una maggiore scelta di colori e cinturini. Quello di metallo è probabilmente quello che più si adatta allo smartwatch ma sarete voi a valutarlo! L'Emporio Armani Connected 3 è già disponibile al prezzo di 369 euro.

Il secondo Smartwatch di Emporio Armani. / © AndroidPIT

Gli orologi di Michael Kors sono glamour ed a predominare è il metallo scintillante in oro e argento. I nuovi modelli Michael Kors Access Lexington 2 e Michael Kors Access Bradshaw 2 sono le nuove versioni che arriveranno sul mercato prima di Natale. In termini di prezzo dovrebbero aggirarsi intorno ai 400 euro.

Michael Kors realizza smartwatch eleganti e particolarmente fashion! / © AndroidPIT

Smartwatch sportivi: il peso è ciò che conta

La seconda piattaforma di Fossil è destinata agli orologi sportivi. Non integra le nuove possibilità di controllo della batteria e neppure un altoparlante. Tutto è progettato con lo scopo di mantenere lo smartwatch leggero, per essere utilizzato durante l'attività fisica. Anche in questo caso tuttavia il processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100 è a bordo.

Il logo Puma nel tasto laterale. / © AndroidPIT

L'ultimo rappresentante di questa categoria di smartwatch è quello Puma. Per la prima volta Puma si affaccia in questo mondo. Insieme a Fossil l'azienda ha sviluppato un elegante orologio intelligente sportivo che non fa una brutta figura se utilizzato quotidianamente. L'orologio costa 279 euro e sarà disponibile da novembre.

Il Michael Kors Access ha tre pulsanti sul lato. / © AndroidPIT

Altrettanto leggero e piacevole da indossare è il Michael Kors Access, che colpisce soprattutto per il suo colore rosso. Nonostante il nome del marchio, qui non troverete elementi brillanti, si tratta di un indossabile elegante ma in una veste sportiva. Mentre il Puma Smartwatch ha un solo pulsante sul lato, il Michael Kors Access ne ha tre e costa 295 euro.

Avete già uno smartwatch? Quale tra questi vi attrae maggiormente?