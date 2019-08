Kirin 990: il nuovo cavallo da corsa di Huawei debutterà il 6 settembre

Il nuovo processore Kirin 990, realizzato con processo FinFET a 7nm, è pronto al debutto. Il 6 settembre, sotto i tendoni dell'IFA, verrà annunciato da Huawei, come da tradizione del resto. Il nuovo chip viene presentato come un chip rivoluzionario che punta al futuro grazie al supporto al 5G. Non è chiaro se tale supporto richiederà un modem dedicato o meno ma ciò che ci possiamo aspettare sono delle prestazioni ottimizzate.

Il nome del chip non viene confermato nel video teaser ma sarà quasi sicuramente quello trapelato fino ad ora in rete: 990. Un nome che riprende la logica delle generazioni precedenti: lo scorso anno è stato svelato il modello 980 e l'anno precedente il 970.

Are you ready for #5G? It's time to #RethinkEvolution as the #Huawei Kirin Chipset launches us into the future #HuaweiIFA2019 pic.twitter.com/5T60b9QjPj — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 23, 2019

Il nuovo Kirin sarà il cuore della nuova serie Mate 30, attesa per il mese di settembre e successivamente anche della serie P40. Anche il Mate X, inizialmente promesso in sposo al Kirin 980, arriverà con il nuovo chip. Non ci resta che aspettare quindi IFA per scoprire di più sul nuovo cavallo da corsa del brand!