Fauna Focus hands-on: gli occhiali audio da indossare ogni giorno

Fauna è ancora giovane come azienda, ma ha già grandi progetti per raggiungere l'obiettivo di rivoluzionare il mondo dell'audio indossabile. Un ingresso audace sul mercato. Gli occhiali audio Fauna sono dotati di altoparlanti MEMS prodotti da USound e collocati ai lati, nelle stecche.

La tecnologia audio di USound concentra il suono intorno alle orecchie dell'utente e riduce le perdite audio. L'azienda afferma che il suono emesso dagli occhiali viene sentito solo da chi li indossa. Si accoppiano al telefono via Bluetooth e possono essere utilizzati per ascoltare musica, effettuare chiamate in vivavoce o utilizzare un assistente vocale digitale.

Fauna Focus sembrano dei normali occhiali da vista. / © AndroidPIT

Come suonano?

Da vicino, sembrano davvero dei veri occhiali. Ed anche quando indossati offrono la stessa sensazione. Gli occhiali sono realizzati in acetato, un prodotto naturale ampiamente utilizzato in questo settore. L'azienda dichiara che sono progettati per essere indossati tutto il giorno. Si tratta di un approccio leggermente diverso da quello che Bose sta adottando con i suoi occhiali audio. Quelli Bose sono occhiali da sole e solo Bono indossa occhiali da sole 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La versione Unisex che ho provato ad IFA era solo un prototipo alfa, ma la qualità costruttiva è già molto buona. In fin dei conti, la produzione di occhiali in acetato non è del tutto nuova.

Gli occhiali Fauna Focus sono dotati di altoparlanti MEMS nelle stecche laterali. / © AndroidPIT

Gli occhiali Fauna sono comodi da indossare e la qualità audio è piuttosto buona per trattarsi di una prima versione del prodotto. The Passenger di Iggy Pop è stata riprodotta in modo chiaro nonostante la stanza rumorosa in cui mi trovavo.

USound ha un pedigree in audio, sarà interessante vedere quanto il brand riuscirà ad integrare nel prodotto finale. La voluminosità delle stecche è sicuramente molto meno evidente di quanto non lo sia sui Bose Frames Alto, e questa è una vittoria anticipata per Fauna.

Le montature sono disponibili in due stili diversi, femminile e unisex. È inoltre possibile avere due diversi tipi di lenti, lenti per occhiali da sole con una protezione del 99% dai raggi UVA/UVB e lenti trasparenti per filtrare la luce blu emessa da qualsiasi schermo. Le lenti possono anche essere facilmente sostituite da un ottimo con lenti da vista graduate, una chicca fondamentale per il successo di questo tipo indossabile, soprattutto se progettato per essere indossato tutto il giorno.

E la durata della batteria?

Gli occhiali arriveranno in una custodia di ricarica, ma non è ancora pronta per essere mostrata ai media. Le porte di ricarica sono all'interno delle cerniere su entrambi i lati quindi quando gli occhiali sono aperti vengono completamente nascosti. Un'idea di design davvero intelligente che permette la carica dalla custodia. Ogni lato ha una propria batteria che deve essere caricatasingolarmente.

I pin di ricarica sono all'interno della cerniera. / © Fauna

Fauna ci ha rivelato che, a causa del bassissimo consumo dei diffusori MEMS, gli occhiali offrono "una maggiore durata della batteria rispetto a dispositivi equivalenti".

Le montature saranno in vendita nel corso del quarto trimestre del 2019 attraverso il negozio online dell'azienda, anche se alcuni Paesi europei dovranno attendere il primo trimestre del 2020 per averli. Germania, Austria e Svizzera saranno i primi tre Paesi ad ospitarli sul mercato ad un prezzo compreso tra 200 e 250 euro