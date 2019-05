Oculus Quest può davvero essere l'iPhone della VR?

Oculus Quest , da poco lanciato sul mercato, è un prodotto di riferimento nella storia della realtà virtuale. Per la prima volta abbiamo un kit VR standalone che è pronto per essere utilizzato appena tolto dalla scatola e senza la necessità di collegarlo a uno smartphone o a un computer. Eliminando quasi tutti gli ostacoli che hanno reso la VR così scoraggiante in passato, Oculus Quest è una chiara proposta per gli utenti mainstream. Ma ha quello che serve per sfondare?

Ho usato l'Oculus Quest per oltre un mese e durante questo periodo ho ospitato feste VR nel mio appartamento, l'ho portato a casa di amici e offerto a chiunque volesse provarlo proprio qui nel nostro ufficio, nel tentativo di valutarne il fascino per la gente che normalmente non sarebbe interessata alla realtà virtuale. Potete vedere i risultati nel video qui sotto:

Nella mia recensione completa di Oculus Quest , ho potuto solo concludere che si tratta di un prodotto di grande successo dal punto di vista tecnico. Gli utenti VR più esperti come me possono essere impressionati anche solamente da come "funziona". Può essere trasportato ovunque, messo in funzione e utilizzato in meno di un minuto, e questo è ottimo perché conosciamo fin troppo bene le insidie della VR con cavo in questo momento.

Facebook conosce come conquistare il mondo e la sua società Oculus sta andando proprio in questa direzione. Piuttosto che spingere la tecnologia grafica al limite, Quest, come Oculus Go prima di esso, si concentra sull'accessibilità e sulla facilità d'uso.

Per la maggior parte dei miei colleghi, questa è stata anche la prima volta che hanno indossato un visore VR. Come potete vedere, non ci è voluto molto tempo perché i nostri partecipanti provassero sia un autentico senso di meraviglia, sia per farsi coinvolgere nell'azione e realizzare il potenziale dell'ampia libertà di movimento che Oculus Quest offre.

Il verdetto

Allora, i nostri neofiti VR sono stati convinti dal Quest? Mentre tutti si sono divertiti, questo non significa necessariamente che si siano convertiti a vita. Lascerò che i miei colleghi parlino da soli.

"Non sono abituata ad immergermi nella VR ma posso dire che una volta indossato il visore mi sono trovata risucchiata in un'altra dimensione. E mi è piaciuto! Voglio assolutamente riprovarci! Mi piace l'esperienza con i giochi d'azione ma personalmente non spenderei 400 euro per acquistarlo. Penso sia ancora un dispositivo di nicchia per i giocatori, ma un prezzo più economico potrebbe forse convincere più persone a fare il grande passo. È senza dubbio importante trovare altri casi d'uso [non di gioco] per renderlo più mainstream". - Jessica Murgia, Global Head of Content

SUPERHOT VR è stato un grande successo con il nostro staff. / © SUPERHOT Team

"Mi aspettavo di esserne spaventato e, francamente, lo ero all'inizio. Giocare ha finito per essere super divertente, risucchiandomi dentro anche se tutto mi appariva sfocato [non siamo riusciti ad infilare i miei occhiali all'interno]. Posso immaginare che ci sia un mercato per questo, ma personalmente trovo la VR più interessante in altri segmenti, come la medicina, ecc. Sono sicuro che attirerà i giocatori, ma non posso giudicare se i giochi forniti sono abbastanza interessanti per loro. Comunque, posso vedere come rende facile entrare nella VR senza spendere una somma ingente". - Julius Stiebert, Editor tedesco

"Questa è stata la mia primissima esperienza di VR e non mi aspettavo che fosse così reale o che mi piacesse così tanto. Solo pochi minuti e si è completamente immersi in un mondo diverso. È super divertente, soprattutto quando si arriva a cercare di raccogliere alcuni oggetti per lanciarli o in giochi sparatutto. Mi ha davvero coinvolta! Sono rimasta completamente soddisfatta della libertà di movimento. Come utente esordiente, posso dire che è stato un primo approccio super buono e realistico, inoltre non è così pesante ed è facile da usare". - Silvia Santos, Editor spagnolo

"Avevo paura di perdere il senso dello spazio o di sentirmi male, ma ora mi piacerebbe giocare di più, soprattutto ai giochi sportivi. È triste che la gente non sia così consapevole della possibilità di giocare immersi nella VR in casa, quindi penso che rimarrà un prodotto di nicchia. Deve essere ancora più economico per diventare mainstream". - Juliette Bassine, Editor francese

"Ho provato quasi tutti i set VR attualmente disponibili ma non ero sicuro di comprarne uno. Oculus Quest ha colpito immediatamente: configurazione facile e veloce, nessuna necessità di un PC o di sensori esterni. Questi due punti sono un grande vantaggio. Posso definire un'enorme area di gioco e correre nei giochi in un modo che non posso fare con i modelli di fascia alta. Inoltre posso metterlo nella mia borsa e andare a trovare un amico. Ecco perché Quest sarà il primo visore che comprerò. Porterà la VR a diventare mainstream? Lo spero! La possibilità di portare le cuffie da amici e parenti per farglieli provare e sperimentare la VR può essere una vera e propria esplosione per la tecnologia". - Christopher Gabbert, Editor tedesco

Anche se avete provato un VR collegato al PC, la libertà di movimento su Quest è impressionante. / © AndroidPIT

Mentre Oculus Quest fa un sacco di cose giuste nella sua facilità d'uso, è ancora principalmente una console da gioco e, anche se la gente gode di una bella esperienza di gioco durante la prova, non tutti troveranno spazio nella propria vita per investire in una console da gioco. Non fraintendetemi, potete fare altre cose su Quest, come usare VRChat e Rec Room per l'interazione sociale VR o guardare video immersivi a 360 gradi ma è un'area relativamente sottosviluppata rispetto al gaming.

Seminando successo

Quando si è trattato di mostrare l'Oculus Quest ai miei amici al di fuori della cerchia dei critici tecnologici, posso offrire solo alcuni interessanti prelievi da un piccolo gruppo di campioni. Delle 12 persone che ho introdotto al Quest, solo una ha comprato immediatamente un visore VR ma invece ha optato per Oculus Rift S, scegliendo invece di connettersi al suo PC da gioco per un potenziale grafico di fascia alta.

Un altro, come il mio collega Chris, è stato colpito abbastanza da decidere per il Quest ma sta aspettando i primi sconti autunnali.

Opinion by Nicholas Montegriffo Con Quest, Oculus sta catturando più clienti di quanto le vendite iniziali mostreranno Cosa ne pensi? 50 50 3 votanti

Ma c'è un altro fattore che non dovrebbe essere sottovalutato e cioè che la maggior parte degli amici che sono stati introdotti alla VR dal Quest ora vogliono provare sempre più spesso la VR, mi chiedono di portarlo ancora, e hanno iniziato a cercare che altro c'è sul mercato e a fare domande. E poiché chiunque acquisterà il Quest probabilmente vorrà mostrarla in giro, questo fattore senza dubbio condurrà ad un aumento esponenziale nell'interesse nella tecnologia.

Personalmente, direi che Oculus Quest non avrà per la VR lo stesso impatto di iPhone nel mondo della telefonia ma è ancora un dispositivo molto importante per la storia della VR. Grazie alla sua portabilità e facilità d'uso, sta mettendo la pulce nell'orecchio anche di coloro che inizialmente non acquistano questa console di gioco specializzata. Tra circa 2 o 3 anni, quando questi semi arriveranno a maturazione e compariranno sul mercato prodotti più raffinati, il nipote di Oculus Quest sarà ben posizionato nella mente del grande pubblico per diventare un oggetto del desiderio molto ambito.

Siete interessati ad acquistare un visore VR? Quali avete provato?