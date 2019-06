OnePlus 7 Pro vs OPPO Reno 10x Zoom: i particolari fanno la differenza

Stiamo per raggiungere la metà del 2019, il che significa che abbiamo a disposizione un gran numero di smartphone da poter confrontare. Nonostante abbiamo già confrontato dispositivi di punta particolarmente costosi, è arrivato il momento di fare i conti con i flagship meno costosi, in particolare OnePlus 7 Pro e OPPO Reno 10x Zoom, entrambi venduti a prezzi competitivi e supportati dal processore del momento, lo Snapdragon 855.

Il giusto prezzo per un flagship? Partiamo subito con l’argomento principale per cui nasce questo confronto: il prezzo. OPPO Reno 10x Zoom è al momento disponibile soltanto in UK e arriverà in gran parte dell’Europa, Italia compresa, il 14 giugno 2019 nella versione da 8GB di RAM e 256GB di storage, espandibile tramite schede microSD, ad un prezzo consigliato di 799 euro. Le colorazioni disponibili sono Jet Black e Ocean Green. Reno 10x Zoom recensione: OPPO sprigiona la sua forza

D’altra parte, OnePlus 7 Pro è già disponibile all’acquisto al prezzo di partenza di 709 euro per la versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per quella da 8/256GB bisognerà sborsare 759 euro, mentre per quella da 12GB di RAM e 256GB di storage dovrete spendere 829 euro. Le colorazioni disponibili variano a seconda del taglio di memoria che sceglierete: Mirror Gray, Nebula Blue e Almond, quest’ultima disponibile dal mese di giugno. Amazon OnePlus 7 Pro 759 , 00 € Vai al negozio Valutando esclusivamente il rapporto prezzo/memoria, più precisamente il taglio 8/256GB, lo smartphone di OnePlus risulta comunque più economico rispetto a quello di OPPO per una differenza di 40 euro. Ma andiamo avanti e vediamo come questi due dispositivi si confrontano sulla carta. OnePlus 7 Pro recensione: il ritorno del flagship killer Entrambi i produttori hanno svolto un ottimo lavoro dal punto di vista del design e dei materiali. / © AndroidPIT Due smartphone molto simili sotto certi aspetti OPPO Reno 10x Zoom e OnePlus 7 Pro sono molto più simili di quanto possiate pensare. Entrambi sono dotati di schermi AMOLED racchiusi in cornici molto contenute e protetti da Gorilla Glass 6, in grado di offrire un rapporto schermo/corpo elevato, circa il 92% per entrambi. Entrambi dispongono anche di una fotocamera anteriore motorizzata che compare dalla cornice superiore e un velocissimo sensore di impronte digitali integrato nel display. Tutti e due mostrano anche una tripla fotocamera posteriore disposta verticalmente che si differenzia dal punto di vista del teleobiettivo: OnePlus 7 Pro è in grado di raggiungere uno zoom ottico 3x, mentre OPPO Reno 10x Zoom, grazie al sistema a periscopio, è in grado di raggiungere uno zoom ottico 5x e uno ibrido 10x senza perdita di qualità. Per quanto riguarda quella anteriore, invece, OnePlus 7 Pro è dotato di un modulo a comparsa molto classico, già visto su altri dispositivi, mentre OPPO stupisce con il suo sistema motorizzato a forma di pinna di squalo. Reno 10x Zoom test fotocamera: scoprite il segreto di OPPO