OnePlus 7T: avete visto che fotocamera?

Su SlashLeaks è stata pubblicata un render che ritrae il presunto OnePlus 7T all'interno di una cover dedicata. Ad attirare subito l'attenzione è senza dubbio il design del comparto fotografico, caratterizzato da un design circolare. Dal render si nota come lo smartphone sia costituito da tra fotocamere, distribuite orizzontalmente, e da un flash LED, in basso al centro. Nessun dato sui sensori fotografici è per ora trapelato.

Presente anche il notch a goccia. / © Slashleaks

Questa scelta di design per il comparto fotografico era già stata suggerita da @evleaks e con le nuove immagini appena trapelate sembra quindi trovare conferma. Un altro piccolo dettaglio che emerge dalle immagini è la presenza di due tasti fisici da un lato e regolatore di volume dall'altro, oltre al notch a goccia sul davanti.

Recenti rumor hanno suggerito (e confermato) come anche Huawei abbia deciso di cambiare il look della serie Mate 30 optando per un design circolare per il comparto fotografico che su Huawei Mate 20 Pro sfoggiava invece un design squadrato.

Vi piace o no la nuova configurazione della fotocamera scelta da OnePlus per il suo prossimo flagship?