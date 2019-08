OnePlus 7T: trapelano le date di lancio e di vendita

È ancora una volta Twitter a svelare nuovi dettagli sull'arrivo di OnePlus 7T (Pro) sul mercato. Max J. (@Samsung_News_) riporta che il prossimo flagship del produttore cinese verrà lanciato in India il 26 settembre, in Europa e Stati Uniti il 10 ottobre mentre il 15 ottobre sarà disponibile all'acquisto.

26th September India Launch

10th October US/EU Launch

15th October Sale https://t.co/yKxDlzI1O3



— Max J. (@Samsung_News_) August 19, 2019

L'arrivo del OnePlus 7T (Pro) non è certo una sorpresa considerando le lineup passate del brand. OnePlus 6 è stato presentato il 16 maggio e OnePlus 6T è arrivato poco più di cinque mesi dopo, il 29 ottobre. Anche il OnePlus 7 (Pro), presentato il 14 maggio, vedrà quasi sicuramente arrivare il suo successore a meno di sei mesi di distanza. Nonostante nessuna conferma sia arrivata dal brand, le date del 10 e del 15 ottobre riportate sul tweet sembrano plausibili e in linea con la strategia adottata da OnePlus fino ad ora. Anche OnePlus 3T e 5T sono stati annunciati e rilasciati sul mercato nel mese di novembre.

Rimane qualche dubbio circa il lancio di OnePlus 7T in India, che secondo Max J. si terrà due settimane prima del lancio internazionale e non in contemporanea. Il 26 settembre potrebbe quindi essere presentata la OnePlus TV, mentre il OnePlus 7T potrebbe essere annunciato ad ottobre simultaneamente in India e nel mercato internazionale. Per ora si tratta di supposizioni ma a breve sarà OnePlus stessa a svelarci qualche dettaglio in più a riguardo.

E questa non è certo l'unica domanda aperta riguardante il nuovo flagship OnePlus del quale non abbiamo a disposizione ulteriori dettagli. Dal lato del design non vi saranno probabilmente grosse sorprese, ma chissà, OnePlus 7T (Pro) potrebbe essere lo smartphone 5G del brand che il CEO dell'azienda ha precedentemente annunciato di voler rilasciare entro la fine dell'anno.