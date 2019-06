OnePlus Bullets Wireless 2 recensione: qualità a meno di 100 euro

Un design leggermente modificato

Come l'anno scorso, anche le Bullets Wireless 2 offrono un design diverso rispetto a quello proposto dalla concorrenza. Non sono infatti delle vere true-wireless, in quanto le due cuffie sono collegate tra loro via cavo. Questo tipo di cuffie che si avvolgono intorno al collo offrono uno stile un po' particolare, ma il comfort è comunque sempre eccellente. Il peso assicura una perfetta stabilità sulle spalle e soprattutto gli atleti si renderanno conto della loro praticità.

Rispetto alla prima versione, Bullets Wireless 2 si allontanano dal classico form factor a forma di pinna, integrando direttamente una barra stabilizzatrice nel telaio. In termini di materiali, l'acciaio inox è sempre presente, così come il pratico magnete che permette di fermare o riprendere la riproduzione musicale. In questo modo si risparmia tempo e anche autonomia.

Il sistema magnetico di queste cuffie è molto utile. / © AndroidPIT

OnePlus offre diversi inserti per permettere alle cuffie di adattarsi perfettamente ad ogni tipo di orecchio. Il cavo di ricarica è alloggiato in una piccola scatola di silicone rosso con chiusura magnetica che funge anche da custodia per il trasporto.

Per quanto riguarda i vari controlli, c'è un piccolo telecomando nella parte destra con cui potrete regolare il volume, mettere in pausa la riproduzione, ma anche passare alla canzone successiva o attivare Google Assistant (o Siri se utilizzate un iPhone). Purtroppo, non si sa per quale motivo, non è possibile tornare alla traccia precedente.

Il telecomando consente ora di passare da un dispositivo all'altro con un doppio clic. / © AndroidPIT

Naturalmente è disponibile anche un microfono per utilizzare le Bullets Wireless 2 come kit vivavoce che si comporta bene in condizioni poco rumorose.

Sebbene il design e la qualità costruttiva di queste cuffie sia molto convincente, è comunque deplorevole non offrire la certificazione IP68. Come sempre, OnePlus assicura ai suoi utenti che l'acqua non è un problema, ma una certificazione ufficiale avrebbe potuto eliminare ogni dubbio.