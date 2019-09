OnePlus rivela il design (e altri segreti) di OnePlus 7T

La fine delle indiscrezioni sul web è giunta alla fine? La domanda è lecita dopo che sia Google che OnePlus hanno deciso di rivelare non poco dei propri dispositivi in arrivo. Il produttore cinese ha svelato il design del futuro OnePlus 7T attraverso un post pubblicato da Pete Lau.

Come potete vedere dalle immagini qui sotto, lo smartphone mostra sulla scocca un modulo fotografico circolare. "Con una perfetta simmetria in tutte le direzioni, un design circolare è diventato la scelta naturale, i bordi arrotondati di un cerchio offrono un contrasto attraente con le linee rette della forma rettangolare dello smartphone, per una sensazione di omogeneità ed equilibrio, e dopo più di cinquanta iterazioni di design, pensiamo di essere atterrati su qualcosa di speciale. "spiega Pete Lau.

Dopo il Mate 30 Pro, il OnePlus 7T sarà il secondo smartphone a introdurre questo nuovo look per il layout della fotocamera. Sembra che i designer cinesi (e anche l'industria) abbiano deciso di optare per questo nuovo design. Non sarebbe sorprendente se molti altri dispositivi seguissero lo stesso destino nei prossimi mesi. Personalmente apprezzo molto questa scelta. Il OnePlus 7T, specialmente nella colorazione blu, è davvero bello.

Opinion by Pierre Vitré Molti dei nuovi smartphone offriranno un modulo fotografico dal design circolare Cosa ne pensi? 50 50 Sii il primo a votare

L'arrivo di OnePlus 7T non è certamente una sorpresa. Quest'anno le novità dovrebbero essere incentrate nella fotocamera (oltre a questo nuovo design della scocca). OnePlus dovrebbe svelare lo smartphone per la prima volta in India e negli Stati Uniti il 26 settembre. Vi sarà poi un evento a Londra il 10 ottobre per l'annuncio dello smartphone sul mercato europeo e, magari, la presentazione di OnePlus 7T Pro.