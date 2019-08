OnePlus TV in arrivo a settembre: un passo importante per il brand

L'arrivo della prima TV firmata OnePlus è stato confermato da Pete Lau che sul forum ufficiale ne annuncia l'arrivo in India nel mese di settembre e successivamente anche in Europa. E con questa mossa il brand si tuffa nel mondo della Smart Home.

OnePlus TV: pronta al lancio

La OnePlus TV sarà disponibile inizialmente in India, uno dei mercati più forti per il brand, ma il team OnePlus ha in programma di rilasciarla anche in America del Nord, Cina ed Europa. Tutto dipenderà dalle collaborazioni che il brand riuscirà a stilare con i fornitori di contenuti nei suddetti Paesi; delle tempistiche circa l'arrivo nel nostro continente non sono state fornite per ora.

L'annuncio della OnePlus TV in India potrebbe avvenire il 26 settembre, prendendo per buone le indiscrezioni trapelate da Max J. su Twitter:

OnePlus TV è pronta al debutto in India. / © OnePlus

Perché OnePlus ha deciso di realizzare una TV?

Come Pete Lau spiega nel suo post, "Il contenuto è il re ed è per questo che la televisione continua ad avere importanza nella nostra vita". Si tratta quindi di un mercato dal quale è possibile ricavare dei buoni profitti anche se la concorrenza è spietata. Non a caso anche Honor e Huawei hanno deciso di investire in questo settore. Pete Lau sa che si tratta di una sfida non facile:

"Realizzare una TV non è facile, soprattutto se bisogna iniziare questo progetto da zero. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato incessantemente per realizzare i nostri sogni e la nostra visione, quindi il fatto che siamo finalmente in grado di condividere questo prodotto con tutti voi è incredibilmente significativo per tutti noi. [...] Grazie al duro lavoro e allo spirito "Never Settle" del nostro team e della community, abbiamo costruito una base eccellente su cui costruire l'esperienza OnePlus TV. [...] Sappiamo che per offrire la migliore esperienza possibile abbiamo bisogno di fornire ai nostri utenti un prodotto veramente premium. In linea con questa convinzione, potete essere certi che OnePlus TV sarà all'altezza delle vostre aspettative su quella che è, senza riserve, una nuova prodotto premium."

Immettere sul mercato la OnePlus TV significa anche andare incontro alle possibili esigenze dell'ampia community di fan di cui il brand si fa forza così come guardare al futuro. La OnePlus TV, che promette una buona qualità d'immagine e del suono senza rinunciare ad un design all'avanguardia, porta il brand sempre più vicino al mondo dell'IoT, della Smart Home e della connettività in generale. Uno step da un certo punto divista necessario considerato l'arrivo del 5G e l'evoluzione della tecnologia e del modo interagiamo quotidianamente con essa.