OPPO F7 recensione: nel bene e nel male

OPPO non è molto conosciuta nel vecchio continente ma in Asia è uno dei marchi più importanti sul mercato. Il suo smartphone F7 è una vera star, soprattutto nel mercato indiano, ma sapete cosa c'è di così speciale in questo smartphone? Ve lo spieghiamo noi. OPPO ci ha fatto sbirciare: così nascono gli smartphone

5 motivi per cui vale la pena tenere d'occhio Vivo

Conosco i pericoli del ransomware. Anche tu? 50 50 255 votanti

Valutazione

Pro ✓ Buona qualità della foto

✓ Effetti AR nella fotocamera

✓ Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

✓ Disponibile in diversi colori particolari Contro ✕ Impronte troppo visibili sulla scocca

✕ Troppi bug

✕ Solo 5 applicazioni possono essere eseguite in background

Un design non troppo originale Riusciremo ancora a vedere qualche nuovo smartphone senza notch? Pochi produttori hanno evitato la moda del momento e sulla base di questo F7, OPPO non è chiaramente una delle eccezioni. Questa tacca è ben visibile non appena si nota la fotocamera. Non entriamo nel merito della discussione sui pro ed i contro, dovrete accettarla o optare per un altro telefono. Perché gli smartphone sono disponibili in così pochi colori? Come spiegato sopra è possibile scegliere il modello rosso che è senza dubbio il colore più originale. Lo smartphone attira le attenzioni di chi gli sta attorno, il colore brillante ha il suo effetto. Da notare che se si guarda ai dettagli si potrebbe rimanere delusi vedendo tutte le impronte digitali che si accumulano nella parte posteriore... Questo è l'OPPO F7. / © AndroidPIT by Irina Efremova Questo curioso dispositivo nasconde altri segreti. Il brillante e scintillante posteriore è in realtà realizzato in plastica e non in vetro. Il telaio è metallico. Il profilo del dispositivo non mi ha molto convinto in quanto il telaio non copre l'intero bordo laterale. Si può vedere un bordo nero più stretto sopra al bordo rosso. Naturalmente questo scalino si percepisce afferrando l'OPPO F7. Il dispositivo ha dimensioni simili a quelle del Huawei Mate 10 Pro, ma in pratica sembra più facile da usare. Questo si spiega ovviamente con la differenza di peso: 178 grammi per il Mate 10 Pro, 20 grammi in più rispetto allo smartphone Oppo. Lo smartphone è piuttosto grande. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Un grande schermo confortevole Il Huawei Mate 10 Pro, considerato come uno dei riferimenti nel mondo dei phablet con il Samsung Galaxy Note 8, ha uno schermo da 6 pollici. Questo OPPO F7 spinge i limiti oltre il Mate 10 Pro perché utilizza uno schermo da 6,23 pollici sfruttando così l'82,5% del pannello frontale del dispositivo. OPPO non opta per uno schermo OLED ma per un buon vecchio LCD che, con il suo formato 19:9, raggiunge la risoluzione di 1080x2280 pixel. Tale definizione è pertanto inclusa nell'elenco non esaustivo delle definizioni denominate FullHD+, che comprende ad esempio la voce 1080x2240 di Alcatel 5. In generale lo schermo è molto soddisfacente (soprattutto per un dispositivo di questa gamma). A volte è un problema riuscire a vedere i dettagli quando c'è molta luce, ma la maggior parte degli smartphone soffrono di questo problema. Una pellicola di protezione (molto ben applicata) è già inclusa. / © AndroidPIT by Irina Efremova Il notch può non essere visivamente attraente per alcuni ma non è fastidioso a livello di sistema. OPPO non propone una soluzione così radicale come gli altri produttori: impossibile nascondere la tacca in tutto il sistema, è necessario entrare nelle configurazioni di ogni applicazione e scegliere se tale app ha il permesso di utilizzare l'area attorno alla rientranza.

Un sistema che ha tutto per soddisfarvi ma che fallisce miseramente Come molti produttori OPPO armeggia un po' con Android e offre la sua skin personalizzata chiamata ColorOS (attualmente nella versione 5.0). Contrariamente a quanto potremmo immaginare da un mid-range cinese, troviamo l'ultima versione di Android (8.1 Oreo) che, nonostante sia un po' più confuso di Android Stock, è comunque intuitivo e ci si abitua ad esso rapidamente. Nonostante la ROM sia quella internazionale, le traduzioni meriterebbero alcuni miglioramenti. Anche in questo caso il quadro sembra promettente. Con nostro grande rammarico ci sono molti piccoli problemi. Si passa da problemi minori come strani messaggi che appaiono riguardo le impostazioni di roaming (chiede di attivare il servizio senza essere all'estero, ma forse si tratta di un problema di traduzione), a problemi particolarmente fastidiosi come quello dello schermo che si rifiuta di riaccendersi. Quest'ultimo potrebbe anche essere un difetto fisico, ad ogni modo è molto imbarazzante. Un'interfaccia software interessante ma con alcuni bug. / © AndroidPIT by Irina Efremova OPPO impone un vincolo software particolarmente fastidioso: solo 5 applicazioni di terze parti possono essere configurate per essere avviate automaticamente. Se le applicazioni non vengono avviate automaticamente, non possono aprirsi in autonomia e quindi non è possibile ricevere le notifiche o sincronizzarne il contenuto. Se non utilizzate più di 5 applicazioni con notifiche, questo non vi disturberà molto, ma se siete utenti particolarmente social e utilizzate più di un'app di messaggistica, oltre alle applicazioni per le news e social network, questa restrizione vi farà rapidamente infelici. È possibile configurare il dispositivo per non avere più una barra di navigazione, i movimenti vengono effettuati solo con i gesti come su iPhone X. Questo sembra inutile a prima vista, dato che siamo abituati ai pulsanti home e multitasking, ma in pratica ci si abitua molto rapidamente e ci si dimentica subito che abbiamo usato la barra di navigazione per tanti anni.

Prestazioni sufficienti per l'utente medio Se si utilizza in maniera "classica" il dispositivo, cioè essenzialmente messaggi, alcuni video o giocare di volta in volta, allora questo smartphone soddisferà perfettamente le vostre esigenze. Il dispositivo utilizza il SoC Mediatek Helio P60 che è molto poco conosciuto in Occidente, solo Doogee e OPPO lo usano (in particolare nel famoso OPPO R15). Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, questo SoC è migliore di quanto la reputazione di Mediatek possa suggerire. Il chip grafico è un Mali G72-MP3. Il processore ha 4 core A73, con clock a 2 GHz e 4 core A53, anch'essi con clock a 2 GHz. Questo processore non è una vera e propria freccia ma ha il merito di permettere l'utilizzo della tecnologia AI NeuroPilot presente nella fotocamera e nel sistema di sblocco con riconoscimento facciale. Questo sistema è incredibilmente veloce e preciso. Anche se questa non è la modalità di riconoscimento facciale più sicura, svolge il suo lavoro senza problemi e si è dimostrata affidabile nel nostro test. In pratica i risultati sono molto buoni e, nonostante i numeri non raggiungano quelli di un flagship, questo Oppo F7 è tutt'altro che ridicolo presentando valori simili a quelli del Nokia 7 Plus. Oppo F7 nei risultati benchmark Benchmark Punteggio Pass Mark Disk 51983 Pass Mark Memory 11528 Geekbench 4 (single core) 1516 Geekbench 4 (multicore) 5799 3D Mark Ice Storm Unlimited 23041 3D Mark Sling Shot ES 3.0 1698 3D Mark Sling Shot ES 3.1 1091 3D Mark Sling Shot Vulkan 935 Come spiegato sopra ho incontrato un problema particolarmente fastidioso in cui lo schermo si rifiutava di accendersi. È stato necessario attendere alcuni secondi (anche più di un minuto) prima di poter utilizzare nuovamente il dispositivo. Forse il modello che ho provato era difettoso, o forse c'è un problema nel sistema, è comunque frustrante. Non aspettatevi di essere in grado di giocare ai giochi di altissima qualità con la grafica al massimo, ma se siete interessati a questo dispositivo probabilmente non avete aspettative elevate dal momento che gli smartphone per i gamer sono di solito high-end come il Razer Phone o il Galaxy S9.

Un esperto dei selfie OPPO forse non è molto conosciuto in Occidente, ma in Cina è il secondo produttore in ordine di grandezza dopo Huawei. Un'azienda non può ottenere un tale posto in classifica senza offrire agli utenti qualità e alcune caratteristiche speciali. Il principale è senza dubbio l'ottimizzazione della fotocamera anteriore: OPPO è considerata esperta in selfie. La fotocamera frontale da 25 megapixel con un'apertura f/2,0, che, sulla carta, non sembra fenomenale. In pratica la qualità è molto buona, non è il miglior fotofono sul mercato ma sarebbe davvero difficile essere delusi dai risultati. Troviamo anche una modalità Bokeh che ha quasi sempre successo. I dettagli sono piuttosto ben rappresentati, i colori realistici. Nessuna doppia fotocamera. / © AndroidPIT by Irina Efremova Nella parte posteriore OPPO utilizza una fotocamera con un sensore da 16 megapixel e apertura di f/1,8. Sono inoltre inclusi un flash LED e un sistema di messa a fuoco automatica con rilevamento di fase. Nella pratica la fotocamera si dimostra molto potente, soprattutto se si tiene conto della fascia di prezzo. È naturalmente possibile lamentarsi un po' dicendo che i contrasti a volte non sono il massimo, ma il tipo di utenti a cui questo smartphone è destinato non troveranno nulla da dire. Presente ancora una volta una modalità Bokeh che, nel complesso, funziona molto bene, ma capita a volte che la sfocatura dello sfondo non venga applicata. OPPO ha un'altra concezione (molto più cinese) della fotografia, sia che venga scattata con la fotocamera anteriore o posteriore: l'immagine può essere denaturalizzata. Un'aberrazione per i puristi della fotografia che non capiscono questa tendenza, ma OPPO ha chiaramente scelto il suo campo. Come molti altri produttori, offre quindi una modalità bellezza che mira a ritoccare l'immagine per rimuovere piccole imperfezioni (in particolare le rughe). Si spinge ancora oltre, mettendo a disposizione degli utenti una serie di effetti di realtà aumentata (che chiama Stickers) permettendo ad esempio di mettere orecchie e naso sui soggetti. In breve, degli effetti in stile Snapchat. Due soggetti? Nessun problema per gli effetti AR. / © AndroidPIT Si noti che in alcune situazioni, questi effetti software possono risultare in un'immagine molto artificiale. Ecco le foto scattate con OPPO F7

Un'autonomia che non sorprende Se si utilizza lo smartphone senza esagerare, lo smartphone durerà facilmente più di un giorno. Se si aggiunge la riproduzione video, giochi e soprattutto un uso intensivo del dispositivo, si riuscirà ancora ad arrivare a fine giornata, ma si dovrà passare attraverso la ricarica alla sera. Niente USB Tipo-C. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Oppo F7 – Specifiche tecniche Dimensioni: 156 x 75,3 x 7,8 mm Peso: 158 g Capacità della batteria: 3400 mAh Dimensioni del display: 6,23 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 2280 x 1080 pixel (0 ppi) Fotocamera frontale: 25 megapixel Fotocamera posteriore: 16 megapixel Flash: LED Versione Android: 8.0 - Oreo RAM: 4 GB

6 GB Memoria interna: 64 GB

128 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Mediatek Helio P60 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 4.2