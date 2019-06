OPPO: la fotocamera sotto al display verrà mostrata già il 26 giugno

Il 26 giugno 2019 sarà la data da segnare sul vostro calendario. I colleghi di GizmoChina hanno infatti scovato su Weibo un post di OPPO seguito da l'immagine teaser che potete vedere qui sotto:

Il cerchio illuminato, posizionato sotto quella che sembra una capsula auricolare, lascia pochi dubbi. / © OPPO

Da questo teaser, nemmeno troppo criptico, possiamo dedurre come all'evento organizzato dal brand a Shanghai in occasione del Mobile World Congress verrà mostrata la tecnologia apparsa in video nei giorni scorsi.

Questo nuovo tipo di tecnologia permetterà a OPPO (e presumibilmente ad altri produttori di smartphone in seguito) di integrare una fotocamera per i selfie direttamente sotto al display permettendo all'azienda di realizzare davvero uno smartphone full screen con bordi ridotti e senza necessità di tacche, fori, slider o meccanismi motorizzati di vario genere.

Personalmente credo che gli slider manuali siano sottovalutati. / © AndroidPIT

Nessun recente leak ha però preannunciato l'arrivo di un tipo di dispositivo simile e sappiamo come questo nel 2019 sia molto inusuale. Probabilmente l'azienda mostrerà la tecnologia in azione solamente a bordo di alcuni prototipi come già accaduto per lo zoom periscopico 5x, apparso per la prima volta sotto forma di prototipo al MWC 2017 di Barcellona.

Probabilmente l'azienda indicherà durante l'evento di lancio della tecnologia anche quando gli utenti potranno aspettarsi di vederla in azione su smartphone completi ed acquistabili sul libero mercato.

Voi pensate sia la mossa giusta o per ora preferite notch, fori e fotocamere motorizzate?