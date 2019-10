OnePlus 7T: riuscirete a resistere alla tentazione?

Il numero di smartphone disponibili sul mercato, anche considerando solo la fascia alta, è impressionante. Siamo in attesa dei nuovi Pixel 4 di Google ma l'anno scoltastico si è aperto con l'arrivo di Samsung Galaxy Note 10/Note 10+, iPhone 11, anche nelle varianti Pro/Max, Huawei Mate 30 Pro e Galaxy Fold. Considerando tutte queste opzioni, considero al momento il OnePlus 7T lo smartphone più interessante.

La preferenza per uno smartphone è abbastanza soggettiva e il mio interesse per il marchio non è nuovo. Ma OnePlus 7T rappresenta il meglio di quanto si può trovare oggi sul mercato risultando più accessibile dei suoi concorrenti.

La colorazione Glacier Blue è davvero bellissima. / AndroidPIT

Finalmente le novità arrivano sul modello più accessibile

Negli ultimi anni il podio degli smartphone di fascia alta a prezzi accessibili caratterizzati quindi da l miglior rapporto qualità/prezzo è stato occupato spesso da OnePlus. Il produttore cinese, che soffre di una concorrenza molto più agguerrita rispetto a qualche anno fa a causa dell'arrivo di marchi come Xiaomi, OPPO o Honor, dimostra di essere ancora in grado di mantenerlo.

A differenza di qualche mese fa, l'azienda di Pete Lau e Carl Pei ha deciso di introdurre le nuove tecnologie a disposizione nel modello più economico. Offrire una scheda tecnica migliore di quella del OnePlus 7T allo stesso prezzo è davvero difficile.

Lo smartphone integra il processore più potente di Qualcomm, lo Snapdragon 855+, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e altoparlanti stereo (con certificazione Dolby Atmos).che Il terminale incorpora poi uno schermo con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, una feature che si apprezza durante l'uso del dispositivo e non ancora presente nei dispositivi di fascia alta di Apple e Samsung.

La Warp Charge 30T è del 23% più veloce rispetto al Warp Charge 30. / AndroidPIT

Il produttore ha rivisto le dimensioni del notch (ridotto del 31% rispetto a quello del OnePlus 7), ha assottigliato il dispositivo (8,13 mm vs 8,20 mm) e incrementato la capacità della sua batteria (3800 mAh vs 3700 mAh). Lo smartphone è poi compatibile con la nuova tecnologia di ricarica Warp Charge 30T che permette di passare dall'1 al 70% in 30 minuti!

Android 10 e fotocamera tripla

Il nuovo OnePlus 7T, insieme a OnePlus 7 Pro, è uno dei primi dispositivi ad essere commercializzato con Android 10 a bordo. OnePlus arriva prima dei Pixel di Google e non commette l'errore di rilascaire dei nuovi dispositivi con la versione Android rilasciata l'anno precedente. Chi conosce il mondo Android sa bene che non capita sepsso. Pensate al Samsung Galaxy Note 10 lanciato sul mercato con Android Pie.

OnePlus offre Android 10 ed è un'esperienza software quasi pura. / AndroidPIT

Se parliamo dell'esperienza fotografica, il tallone d'Achille di OnePlus, si notano i miglioramenti apportati dal brand che ha introdotto una fotocamera tripla dotata di 48MP (sensore principale) + 8MP (teleobiettivo, zoom x2) + 16MP (ultra-grandangolo). Avendo avuto lo smartphone per diversi giorni posso testimoniare i progressi del marchio, soprattutto con la modalità notturna; la versione finale del software dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni della fotocamera.

OnePlus 7T è per me lo smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo attualmente sul mercato e riesce a farsi notare maggiormente anche rispetto alla variante Pro. Implementando dei miglioramenti simili su questo modello c'è solo un rischio per il produttore, oscurare le vendite di OnePlus 7T Pro.

Siete rimasti affascinati anche voi dal OnePlus 7T?