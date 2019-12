Ecco perché dovreste comprare un Galaxy S8 usato nel 2020

Il Samsung Galaxy S8 è stato introdotto all'inizio del 2017 e se lo si paragona ai recenti smartphone sembra fuori moda. Tuttavia è invecchiato con dignità e può essere utilizzato ancora per due anni senza problemi. In questo articolo vi presenteremo i suoi punti di forza e lo confronteremo con i modelli attuali per dimostrarvi che comprare oggi un S8 di secondo mano vale assolutamente la pena!

Acquistare un Samsung Galaxy S8 per meno di 200 euro

Quasi tre anni e due successori dopo la sua introduzione sul mercato: il Galaxy S8 è difficile da trovare nei negozi. I commercianti vendono le unità rimanenti su eBay o Amazon, sia i modelli nuovi che quelli ricondizionati. E poi ci sono anche utenti che hanno deciso di rivendere il proprio S8 per passare ad un nuovo dispositivo. Potete così trovare online un Samsung Galaxy S8 in buone condizioni per meno di 200 euro.

È inoltre possibile trovare l'originale LED View Cover su eBay per circa 15.25 euro. Ho apprezzato la sua funzionalità durante la mia recensione del Galaxy Note 8 e vi consiglio di considerarne l'acquisto perché protegge lo schermo del Galaxy S8 la cui riparazione costa intorno ai 300 euro.

L'acquisto di dispositivi di seconda mano è un segnale importante per l'industria perché spinge a ridurre la produzione di nuove apparecchiature. Considerando i bassi tassi di riciclaggio e le risorse sempre più scarse, l'uso di modelli più vecchi è un'alternativa responsabile. Nel caso del Galaxy S8 è anche una scelta di cui non vi pentirete. Il motivo? Ve lo spiego subito!

Un jack per cuffie sta diventando sempre più raro. / © AndroidPIT

Il Galaxy S8 riceve ancora gli aggiornamenti

Certo, il Galaxy S8 ha già ricevuto i suoi due grandi aggiornamenti Android. Arrivato sul mercato con Android 7 è poi passato ad Oreo e gira ora Android 9. Al di là di ciò riceve le patch di sicurezza ogni mese. Se Samsung dovesse seguire il programma di aggiornamento del Galaxy S7 ci aspettiamo aggiornamenti di sicurezza ogni tre mesi da marzo 2020 in poi, prima di terminare il suo ciclo di vita a marzo del 2021. Un'altra indicazione dell'affidabilità software del Galaxy S8 è la sua presenza nella lista Enterprise Ready di Google.

Il Galaxy S8 ha resistito a due tendenze di design impopolari: il display non integra il notch e il mini jack per le cuffie è a bordo. Le cuffie AKG in dotazione suonano alla grande e potete usarle anche per tutti gli altri dispositivi audio. Ovviamente il Galaxy S8 ha le sue debolezze. Il sensore di impronte digitali è troppo vicino all'obiettivo della fotocamera. Dovrete quindi ricordarvi di ripulire l'obiettivo prima di ogni scatto in modo che le foto non risultino sfocate.

La fotocamera e il sensore di impronte digitali dell'S8 non sono più aggiornati. / © AndroidPIT

Le fotocamere sono migliorate nel frattempo

L'unica cosa che non solo il successore, il Galaxy S9, ma molti altri smartphone fanno meglio del S8 sono foto e video. Non fraintendermi! Sia la fotocamera principale che quella per selfie offrono ancora solidi risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione ma la concorrenza, così come la stessa Samsung, ha fatto notevoli progressi nel settore delle fotocamere da marzo 2017. Gli smartphone più recenti integrano feature come:

Lenti grandangolari e ultra-grandangolari

Modalità notte

Modalità ritratto

Zoom ottico

Slow-Motion

Macro

ToF

Tutta la potenza dei processori, comprese le nuove sotto-unità di calcolo e le fotocamere principali, alcune delle quali dotate di cinque sensori, sono state al centro degli sviluppi dei nuovi smartphone. Questa è la disciplina in cui il Galaxy S8 non riesce a tenere testa.

Il Galaxy S8 ha ancora da dare

Grazie alla sua lavorazione di alta qualità il Galaxy S8 non mostra segni di debolezza. Solo la fotocamera non ha modo di cavarsela con i concorrenti più moderni. Sul mercato dell'usato, tuttavia, difficilmente troverete un dispositivo migliore in termini di qualità e prezzo.

Se avete già un Samsung Galaxy S8 continuate ad usarlo per un anno intero; le patch di sicurezza arriveranno al più tardi dopo 90 giorni. In alternativa vendetelo ora che è in buone condizioni, potrebbe essere la vostra ultima possibilità!