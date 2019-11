Perché il Black Friday è così importante per gli amanti della tecnologia?

Tutti gli appassionati di tecnologia che si rispettino sanno bene cos’è il Black Friday. Si tratta in realtà di una giornata che anche i meno appassionati di tecnologia dovrebbero segnare nel calendario. Con il Natale alle porte il Black Friday è l’occasione perfetta per far scorta di bei regali a buon prezzo.

Qual è l’origine del nome “Black Friday”?

Il Black Friday cade sempre il primo venerdì dopo il Ringraziamento. Nato negli Stati Uniti negli anni 70, ha progressivamente conquistato anche l’Europa, dove la maggior parte dei negozi e delle grandi catene offrono sconti fino al 60% su alcuni prodotti. Il termine “black” (nero, in inglese) sta ad indicare la folla accalcata all’entrata dei negozi.

Qui in Europa, però, non la si può ancora definire “marea umana”: l’effetto frenesia da Black Friday appartiene ancora solo agli abitanti d'oltreoceano (ma può essere applicata ai classici saldi di fine stagione).

Qual è l’obiettivo del Black Friday?

Se negli Stati Uniti gli si può attribuire un valore culturale cadendo proprio all’indomani del Ringraziamento, in Europa si presenta più semplicemente come una giornata di sconti su prodotti di alta tecnologia. Per tutti coloro che il mese prossimo festeggeranno il Natale il Black Friday consiste in una buona occasione per risparmiare qualche soldo.

Per mantenere quindi costanti le curve di vendita i negozi offrono da subito sconti elevati. L’aspetto psicologico ovviamente gioca un ruolo importante: trovare in saldo un dispositivo che altrimenti costerebbe un occhio della testa può spingere molti clienti a fare il grande passo. Il lunedì seguente, invece, è la volta del Cyber Monday: stesso concetto ma esclusivamente in rete.

Tra le offerte del Black Friday potrebbe comparire anche il Samsung Galaxy Note 10! / © AndroidPIT

Benché i prodotti di alta tecnologia non si limitino agli smartphone (e ci mancherebbe!), è il settore della telefonia a fare da padrone. I più appassionati, quelli che passano da un telefono all’altro, guardano al Black Friday come all’occasione perfetta per portarsi a casa un nuovo gioiellino a prezzi talvolta irrisori.

C’è tuttavia da dire che le probabilità di trovare uno nuovo smartphone di fascia alta l’anno stesso dell’uscita sul mercato non sono così alte: si tratta perlopiù di merce invenduta o di dispositivi che malgrado l’uscita non proprio recente piacciono al grande pubblico.

A quale negozi rivolgersi?

Sulla carta tutti gli esercizi commerciali specializzati in articoli high tech possono mettere la propria merce in saldo. Molti tra questi hanno già confermato la loro adesione all’iniziativa che per i consumatori si traduce in articoli tecnologici a prezzi scontatissimi. In base a ciò che desiderate comprare, alcuni negozi o siti possono fare più o meno al caso vostro.

Amazon propone sempre delle offerte interessanti per il Black Friday. / © ANDROIDPIT

Se cercate uno smartphone il posto migliore dove guardare è il sito dell’azienda produttrice. Avete messo gli occhi su un modello di Samsung? Date un occhio alle promozioni presenti sul sito ufficiale dell'azienda sudcoreana.

Il re degli acquisti online, Amazon, come sempre fa scuola in materia estendendo il Black Friday a tutta la settimana e proponendo delle offerte già da metà novembre. L’azienda d’altronde è una delle pioniere sia del Black Friday che del Cyber Monday e gli sconti sui prodotti high tech andranno dal 20% al 70%.

Altri negozi invece come ePrice proporranno a loro volta sconti e ribassi interessanti. Neppure i grandi magazzini si faranno scappare l’occasione, sfruttando i gli sconti per distribuire carte fedeltà o elettrodomestici di ogni genere.

Anche Apple conta, grazie ai numerosissimi rivenditori, di fare grandi affari e di riuscire a far passare al lato oscuro qualche utente Android.

Cyber Monday: un’alternativa al Black Friday?

Avete un’agenda fittissima di impegni e non potrete beneficiare dei saldi di venerdì? Non temete, il Cyber Monday viene in vostro soccorso. Il concetto rimane lo stesso, fatta eccezione per un piccolo dettaglio: gli acquisti possono avvenire solo online. Che gran comodità, penserete di certo voi. Il rovescio della medaglia però è non avere la possibilità di testare o prendere fisicamente in mano i prodotti da acquistare.



Durante il Black Friday possiamo entrare in un negozio, prendere in mano uno smartphone, testare sul campo un tablet o guadare in prima persona uno schermo TV con risoluzione in 4K e magari comprarlo su internet se il prezzo si rivela più vantaggioso. Durante il Cyber Monday invece è meglio sapere in anticipo cosa si vuole comprare ed andare a colpo sicuro, evitando dispiaceri e delusioni.





Se non siete riusciti ad approfittare del Black Friday, rifatevi con il Cyber Monday! / © AndroidPIT

Come nota finale, è triste constatare come i ribassi siano più consistenti negli Stati Uniti. Seppur in misura minore però, è sempre piacevole trovare prodotti a prezzi ridotti.

Voi approfitterete del Black Friday?