Smartphone pieghevoli? Non sottovalutateli

Attesi come un messia, gli smartphone pieghevoli per ora non fatto chissà quale debutto. La rivoluzione però è pronta e sono davvero convinto che, nonostante le caotiche premesse, questo nuovo formato cambierà il concetto di smartphone.

Sì, la tecnologia non è ancora matura

Non voglio negarlo. Per quanto apprezzi il concetto di smartphone pieghevole, i primi modelli sul mercato sono al momento piuttosto deludenti. Se chiudiamo un occhio (ed è piuttosto difficile farlo) di fronte al prezzo di Samsung Galaxy Fold, Mate X o Royole Flexpai, è soprattutto la fragilità di questi modelli a sollevare non pochi dubbi. Questo è il problema principale degli smartphone pieghevoli oggi.

Nessun produttore, ad esclusione di Royole e il suo Flexpai, è stato in grado di commercializzare il proprio smartphone pieghevole secondo le tempistiche promesse a causa di problemi tecnici e di affidabilità. Samsung ha dovuto rinviare il lancio del Fold all'inizio di settembre dopo che diversi giornalisti americani hanno riportato alcuni problemi con le unità ricevute. Si è così presa il tempo di rimediare e perfezionare il dispositivo. Huawei ha finalmente lanciato il suo smartphone pieghevole questa settimana, con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia, e comunque solo in Cina.

Il Mate X è ufficialmente sul mercato...cinese. / AndroidPIT

Anche il nuovo modello del Galaxy Fold è tutt'altro che ideale per l'uso quotidiano. Non per l'uso che si fa di uno smartphone convenzionale al momento. Gli utenti hanno già sperimentato le prime disavventure con la nuova versione. Samsung, consapevole della fragilità del display, permette di sostituire gratuitamente lo schermo una volta durante il primo anno e nella confezione di acquisto fornisce una serie di consigli. E non sono pochi!

Purtroppo nuove disavventure colpiranno gli utenti alle prese con questi display pieghevoli. La tecnologia non è matura. Anche un produttore di schermi con cui ho parlato durante IFA mi ha confermato che, per evitare quanto accaduto a Samsung, preferisce aspettare prima di raggiungere il mercato.

Gli schermi pieghevoli funzionano ma sono ancora fragili. / TechCrunch

Il formato lascia spazio a nuovi usi

Nonostante tutti i problemi che i pieghevoli possono tirare fuori, continuo a rimanere sedotto da questo formato. Le innovazioni introdotte sugli smartphone negli ultimi anni sono piuttosto limitate. Sì, le fotocamere si sono migliorate, sopratutto per quanto riguarda gli scatti in noturna. Sì, gli schermi si sono liberati di inutili cornici e il riconoscimento del volto è più rapido e preciso. Ma uno smartphone del 2017 o del 2016 assomiglia ancora tanto ad uno smartphone rilasciato nel 2019. C'è un motivo per cui il mercato degli smartphone in Occidente ha subito un rallentamento, gli utenti tengono i propri dispositivi più a lungo.

Gli smartphone pieghevoli mi interessano anche perché portano una ventata d'aria fresca sul mercato e nel mio lavoro. Per quanto mi piacciano i nuovi smartphone lanciati nel 2019, trovo sempre più difficile ascoltare i discorsi incentrati sul marketing che i produttori ci propongono per venderci meglio i piccoli miglioramenti introdotti nelle nuove generazioni.

Lo smartphone pieghevole è ideale per il multitasking. / AndroidPIT

Come con il primo iPhone, in tanti mi chiedono cosa ne penso degli smartphone pieghevoli. Questo curioso formato introduce un nuovo modo di interagire e crea un effetto wow per gli utenti. Non è difficile vedere i vantaggi di un dispositivo di questo tipo. Mantenendo un formato compatto, lo smartphone pieghevole offre uno schermo più grande che offre maggiore comfort per il consumo di contenuti multimediali in continua crescita con l'avvento del 5G.

Dovete solo essere pazienti. La rivoluzione degli smartphone pieghevoli ci sarà, ma ci vorrà ancora del tempo. Un tempo necessario per migliorare la tecnologia e adattare il software all'uso. Ci vorrà del tempo anche perché i pieghevoli trovino il loro posto nel mercato degli smartphone e, una volta trovato, non necessariamente sostituiranno gli smartphone convenzionali. Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, questi due formaticoesisteranno per molto tempo, così come i cellulari esistono ancora oggi (e continuano a vendere!)

Cosa ne pensate degli smartphone pieghevoli?