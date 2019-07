Piegare uno smartphone pieghevole dalla parte sbagliata non è una buona idea

JerryRigEverything è lo youtuber noto per i suoi "bend test", ma soprattutto per le sue pratiche di tortura nei confronti di smartphone e tablet. Ma cosa succede quando si tenta di piegare uno smartphone... pieghevole?

In un primo momento, potreste pensare che lo youtuber abbia i giorni contati e non potrà più distruggere gli smartphone piegandoli, fino a quando non vi ricorderete che in realtà gli smartphone pieghevoli sono pensati per piegarsi solo in una direzione.

Prima di passare al test di piegatura, Zack Nelson (questo il vero nome dello youtuber) comincia sempre a torturare lo smartphone attraverso la sua solita gamma di test. Mentre quasi tutti gli gli smartphone moderni cominciano a sentire il peso dei suoi cacciaviti al livello 6, il FlexPai ne risente molto più facilmente.

Beh, era abbastanza prevedibile dal momento che nessuno ha ancora potuto installare su questi dispositivi un vetro protettivo in grado di flettersi, nonostante Corning ci stia lavorando da diverso tempo. Per il momento, l'unica soluzione per i produttori è, come sottolinea Nelson, realizzare smartphone che si piegano verso l'interno (un punto per Galaxy Fold).

Quando finalmente si arriva al test di piegatura, ovviamente non vi è dubbio che lo smartphone reagisca bene se viene piegato nel modo corretto. Ma quando Nelson prova nell'altro senso, il FlexpPai si spezza come un grissino. A risentirne di più è la cerniera, non tanto il display che, grazie alla sua natura flessibile, è in grado di resistere più facilmente.

Siete pronti a fare lo stesso esperimento non appena acquisterete il Galaxy Fold o il Mate X?