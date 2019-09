Pixel 4 (XL) si fa aspettare: il 15 ottobre potrebbe essere il grande giorno

Google quest'anno potrebbe farci aspettare un po' di più prima di vedere i nuovi Pixel 4. Lo scorso anno Pixel 3 e Pixel 3 XL sono stati ufficializzati l'8 ottobre, quest'anno potrebbero essere annunciati il 15 ottobre. A suggerirlo Evan Blass, con un post su Twitter dove viene mostrato il dispositivo e, nella schermata di sblocco, la data del 15 ottobre.

La data non è stata confermata da Google e lo stesso Evan Blass aggiunge un punto di domanda ma il lancio potrebbe tranquillamente avvenire il 15 ottobre. Cadrebbe oltretutto di martedì, proprio come lo scorso anno.

In arrivo il 15 ottobre? / © Evan Blass

Dal tweet non si evince nient'altro. Il possibile design del pannello frontale del nuovo Pixel era già trapelato in precedenza. Per ora ci si aspetta uno schermo da 6,23” con risoluzione di 1440x3040 pixel nel formato 19:9 risultante in 540ppi. Lo schermo dovrebbe poi essere a 90Hz di refresh.

Ad animare il dispositivo dovrebbe essere lo Snapdragon 855 supportato da 8GB di RAM. Il comparto fotografico, un'eccellenza da tradizione, dovrebbe contare una doppia fotocamera posteriore.

Non dovrebbero essere molte le sorprese lasciate all'evento considerato che di Pixel 4 e 4 XL si sa praticamente tutto. Non ci resta che attendere una conferma da Google circa la data di lancio e sperare in qualche piccola chicca nascosta nel cilindro e capace di far brillare questi nuovi Pixel!