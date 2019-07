PlayStation 5: preordini aperti in Svezia con prezzo da infarto

I fedeli fan della console da gioco di Sony fremono da diverso tempo per l'arrivo della PS5. Tuttavia, pare che gli servirà un salvadanaio più grande perché il prezzo non sembra essere esattamente economico.

Questo perché, almeno in Svezia, l'attesissima PlayStation 5 è già disponibile in preordine presso MediaMarkt per 9999 Krone svedesi, circa 1000 euro al cambio attuale. Se il prezzo dovesse essere corretto, di sicuro causerà un infarto ad ogni fan del pianeta, specie perché in precedenza, l'analista Hideki Yasuda aveva riferito che che la PS5 sarebbe stata lanciata nel novembre 2020 ad un prezzo di partenza molto più accessibile, circa 500 euro.

Si tratterebbe dunque di 100 euro in più rispetto a quanto richiesto per la PS4 al lancio, che ha in seguito dominato il mercato vendendo oltre il doppio di Xbox. Forse Sony non si ricorda quando sollevò troppo il prezzo della PS3, allontanando i giocatori e aiutando l'Xbox 360 a diventare popolare.

Un prezzo un tantino esagerato! / © MediaMarkt

La buona notizia è che MediaMarkt Svezia afferma che le sue "informazioni su PS5 sono temporanee e possono essere modificate in qualunque momento", quindi è molto probabile che il prezzo scenderà, ma anche le specifiche saranno sicuramente diverse. In ogni caso, chi vive in Svezia può già aggiungere la PS5 al carrello e procedere al pagamento.

Quale prezzo pensate applicherà Sony alla nuova PS5?