Pokémon Go: le battaglie tra allenatori sono in arrivo

È stato un grande anno per Pokémon Go. Sono state rilasciate molte feature attese dai fan come la possibilità di scambiare Pokémon o Adventure Sync che permette di monitorare i passi con l'applicazione chiusa. C'è però ancora qualcosa di importante nell'esperienza Pokémon che manca all'appello: le battaglie tra allenatori! Ma tranquilli, Niantic ha rivelato che arriveranno entro dicembre!

È stata la feature più richiesta fino ad ora: sfidare gli amici e mettere i Pokémon più preziosi l'uno contro l'altro. Ispirata dalla passione degli amanti di Pokémon GO, Niantic ha lavorato duramente per realizzare battaglie capaci di enfatizzare il fair play e, allo stesso tempo, competitive e coinvolgenti.

"Le battaglie tra allenatori sono state create da zero per Pokémon GO secondo i principi fondamentali del gameplay sociale di Niantic: portare i giocatori all'esterno ed esplorare il mondo reale insieme", ha dichiarato Kei Kawai, vicepresidente del dipartimento Product di Niantic Inc.

"Da raid, a scambi, amici e battaglie con gli allenatori, ogni nuova funzione del gioco aggiunge un ulteriore livello sociale a Pokémon GO, fornendo agli allenatori motivi più divertenti e coinvolgenti per entrare in contatto con gli altri".

Le battaglie tra allenatori sono finalmente arrivate! / © Niantic

Come funziona?

Come funzioneranno le battaglie degli allenatori? Si tratta di una funzione pensata per essere usata tra amici, piuttosto che per sfidare gli sconosciuti. Ogni giocatore avrà il proprio ed unico codice QR che gli altri dovranno scansionare per poterli sfidare. Non c'è bisogno di stare vicino a Pokéstop o palestre. Dovrete però rimanere relativamente vicini per poter continuare la battaglia.

Niantic vuole mettere "l'accento sulle interazioni sociali personali" con "nuovi modi per connettersi e competere". Questo è il motivo per cui solo coloro che hanno lavorato duramente per aumentare i propri livelli di amicizia saranno in grado di impegnarsi in battaglie a distanza. Più alto è il livello, meglio è: solo così sarà, ad esempio, possibile combattere anche se ci si trova in Paesi diversi.

Scansionate il codice QR del vostro amico e preparatevi a combattere! / © AndroidPIT

Per ora le squadre Pokémon GO (team Valor, Mystic e Instinct non giocheranno un ruolo nelle battaglie tra allenatore). Potrete giocare contro compagni di squadra o allenatori di squadre rivali. Saranno presenti tre leghe di battaglia a tre livelli. L'idea è quella di fornire condizioni di parità e di permettere ai nuovi arrivati di partecipare senza sentirsi intimiditi.

Nelle leghe di livello inferiore i Pokémon CP (punti lotta) saranno limitati. La Master League, d'altra parte, è riservata ai veterani e a coloro che vogliono una sfida seria. Non ci saranno berretti e i Pokémon leggendari possono competere.

È necessario raggiungere un livello minimo nel gioco stesso prima di poter sbloccare le battaglie per allenatori. Non conosciamo il numero esatto per ora, ma ci aspettiamo che Niantic lo riveli presto.