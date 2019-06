Potete finalmente chiedere ad Alexa di cancellare la cronologia

Sempre più spesso utilizziamo gli assistenti vocali, sia attraverso gli smartphone che gli smart speaker, come Google Home o Amazon Echo. Ma dove vanno a finire le registrazioni delle nostre conversazioni? Dove vengono conservate? Al fine di garantire una maggiore privacy, Amazon consente ora di cancellare la cronologia delle conversazioni dell'ultimo giorno tramite un semplice comando vocale da impartire ad Alexa.

"Alexa, smettila di registrare tutto!" / © Amazon

In teoria, Alexa registra le conversazioni per migliorare il suo apprendimento, imparando dalle nostre abitudini e le nostre ricerche, ma solo dopo aver pronunciato la hotword. Ripeto... in teoria, poiché molti hanno dimostrato che gli smart speaker Amazon sono in grado di registrare anche senza che l'utente lo chieda. Inoltre, i dipendenti dell'azienda hanno persino dichiarato di controllare quotidianamente conversazioni casuali per migliorare il prodotto.

Per questo motivo, in considerazione delle numerose critiche ricevute e della mancanza di una chiara regolamentazione in materia, Amazon prevede ora la possibilità di cancellare tali dati. Se fino ad ora era possibile eseguire questa operazione tramite l'interfaccia web o dall'applicazione, ora basterà dire "Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi".

Amazon ha anche dichiarato che presto darà la possibilità di cancellare solo l'ultima ricerca dicendo: "Alexa, cancella quello che ho appena detto". L'unico lato negativo è il fatto che dovremo dire questa frase quotidianamente, poiché al momento non vi è alcuna opzione per la cancellazione settimanale o mensile.

È già qualcosa, non trovate?