Ecco la prima Amazon Fire TV dotata di tecnologia Dolby Atmos

Dopo aver venduto TV di varie marche con a bordo il software Fire TV per diversi anni, Amazon ha annunciato il suo primo modello in grado di supportare la tecnologia Dolby Vision. Questa Smart TV, prodotta in collaborazione con Toshiba, sarà venduta esclusivamente da Amazon e dalla catena di elettronica americana Best Buy.

Amazon ha appena ufficializzato la sua prima TV con a bordo il suo software Fire TV e tecnologia Dolby Vision negli Stati Uniti: il modello da 55 pollici è già disponibile all'acquisto al prezzo di 449,99 dollari, mentre le altre dimensioni da 43 pollici e 50 pollici saranno disponibili entro la fine del mese ai rispettivi prezzi di 329,99 dollari e 379,99 dollari.

In Italia è possibile sfruttare Fire TV sul proprio televisore tramite la Fire TV Stick. / © AndroidPIT

Il formato Dolby Vision è particolarmente importante per Amazon: si tratta di un formato HDR che offre una gamma di colori più ampia e brillante durante la visione dei contenuti supportati, soprattutto quelli trasmessi sulla sua piattaforma di streaming, Amazon Prime Video. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con Best Buy e Dolby per creare una TV straordinaria", ha dichiarato Sandeep Gupta, VP di Amazon per lo sviluppo di Fire TV.

L'arrivo di questa nuova Fire TV è uno step che Amazon ha necessariamente dovuto affrontare, soprattutto per contrastare l'avanzata della linea di Smart TV Roku e TCL che già offrono la tecnologia Dolby Vision. Tuttavia, al contrario di questi ultimi, Amazon può contare sulla partnership instaurata con Best Buy, il quale svolgerà un ruolo importante in questa iniziativa come rivenditore esclusivo negli Stati Uniti e in Canada.

Anche se molti di voi potrebbero non aver mai sentito parlare della piattaforma di Amazon, Fire TV vanta oltre 34 milioni di utenti mensili attivi, soprattutto in Europa grazie ai vari dispositivi venduti anche nel nostro Paese, come il Fire TV Stick.

Utilizzate anche voi un dispositivo Amazon Fire TV? Qual è la vostra esperienza al riguardo?