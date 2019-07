Avete una Tesla? Ecco il primo motivo per cui vi recate in assistenza

Nonostante i risultati finanziari in negativo, durante la riunione con gli azionisti in cui si è discusso del secondo trimestre del 2019, Tesla si è concentrata molto di più sui suoi servizi offerti. Infatti, la società ha ampliato la propria flotta così rapidamente che, a quanto pare, è risultato difficile aumentare la propria capacità di servizio allo stesso ritmo.

Durante la conferenza, il CEO Elon Musk ha sottolineato che "il miglior servizio di Tesla, in realtà non è un servizio", motivo per cui bisognerà impiegare delle risorse per aumentare la sua affidabilità ed eliminare la principale ragione per cui i proprietari di Tesla si recano in assistenza: imparare ad usare la guida autonoma.

"Il nostro miglior servizio è nessun servizio. Dobbiamo continuare a migliorare la qualità delle auto, nonostante ci vengano richieste sempre meno visite in assistenza, soprattutto grazie ai nuovi modelli. Vi è una buona tendenza positiva." - Jerome Guillen, Presidente di Tesla Automotive

Il fatto che sempre più persone si rechino nei centri Tesla per imparare come utilizzare al meglio il pilota automatico non mi sorprende affatto: dopotutto, chiudendo diversi dei suoi showroom, l'azienda ha sostanzialmente eliminato il fondamentale "allenamento" del cliente prima della consegna dell'auto e ha ridotto il numero di test drive dal processo di vendita, che, come sappiamo, è principalmente tutto online.

Esistono addirittura testimonianze da parte di alcuni clienti che hanno dichiarato di aver ricevuto a malapena qualche consiglio riguardo l'utilizzo dell'autopilota e venivano incoraggiate a visitare la pagina di supporto online che include dei brevi video tutorial.

