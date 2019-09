Ecco il primo smartwatch Puma: Fossil si da allo sport!

Lo smartwatch Puma si distingue visivamente per il tasto a rotellina con il logo Puma, che si trova sul lato destro. Può essere utilizzato come un tasto fisico o può essere ruotato e funge quindi da alternativa al touchscreen. Lo smartwatch Puma non offre altri pulsanti. La cassa, disponibile in un'unica misura, è realizzata in alluminio mentre il cinturino in plastica morbida. L'orologio sportivo è certificato contro polvere e acqua e può essere utilizzato anche per nuotare.

Con la scheda tecnica dello smartwatch Puma i produttori non hanno fatto grosse capriole. La batteria promette circa 24 ore di autonomia. L'orologio è dotato di un cardiofrequenzimetro e di un modulo GPS che consente di registrare le attività sportive senza dover portare lo smartphone in tasca. Tuttavia, non è prevista una versione con scheda SIM integrata.

Il Puma Smartwatch è disponibile in nero, bianco e verde. / © Puma

Come tutti i produttori di orologi intelligenti con sistema operativo Wear OS, Puma ha difficoltà a distinguersi dalla massa quando si tratta di software. Il sistema operativo è difficilmente adattabile. Pochi quadranti e una propria applicazione fitness sono probabilmente tutto ciò che potete aspettarvi da questo punto di vista.

Dal momento che Fossil e Puma hanno sviluppato lo smartwatch con in mente questo motto: Designed for the social Runner , un focus potrebbe essere quello di lasciare che altri appassionati di fitness partecipino alle proprie attività, sia live che condividendole successivamente sui social media.

Quanto costa lo smartwatch Puma?

Il prezzo di questo smartwatch rimane al di sotto dei 300 euro, costa infatti 279 euro. Le vendite inizieranno a novembre, sia attraverso il negozio online di Puma, sia attraverso rivenditori selezionati che non sono ancora stati annunciati.