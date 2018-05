Pubblicità su WhatsApp: Facebook non lo riesce proprio a capire

Annunci importanti appaiono spesso tra le righe e non in modo così evidente come dovrebbero essere. Lo stesso discorso si applica a questa storia, che tratta il tema vessatorio della pubblicità su WhatsApp. Gli annunci saranno sempre più presenti... Facebook proprio non riesce a capire!

"Apriremo sempre più WhatsApp al mondo della pubblicità". Questo è ciò che recentemente David Marcus, responsabile dei prodotti di messaggistica su Facebook, ha dichiarato alla CNBC. Facebook non ha in mente solo WhatsApp Business, che ora offre alle aziende più grandi la possibilità di inviarci messaggi. Si tratta anche di annunci pubblicitari nelle chat e nelle storie, un qualcosa di simile a ciò che Instagram sta già facendo (con il rammarico dei fan dell'app).

Questa dichiarazione mostra come Facebook non abbia capito proprio nulla. Naturalmente, l'intero impero di Facebook è costruito su servizi gratuiti finanziati attraverso la pubblicità. Gli utenti lo hanno accettato per lungo tempo. Ma il vaso sta per traboccare. Se Facebook inonda di pubblicità anche WhatsApp, molti utenti potrebbero decidere di abbandonare la piattaforma. E le alternative a WhatsApp non mancano di certo!

È arrivato il momento di abbandonare anche WhatsApp? / © ANDROIDPIT

Il problema non è solo la pubblicità

Non si tratta tanto della pubblicità in sé. La maggior parte degli utenti capisce benissimo che un servizio gratuito su Internet deve essere finanziato in qualche modo, e la pubblicità è la strategia più semplice da attuare. Tuttavia, se si considerano le numerose antiestetiche questioni che circondano il complesso della protezione dei dati, della privacy e della pubblicità personalizzata, si intuisce subito come la situazione non possa andare avanti in questo modo per lungo tempo ancora.

Sembra che si stia lentamente sviluppando una consapevolezza sul problema del mettere troppi dati nelle mani di un'azienda privata, che poi li vende, direttamente o indirettamente.

Un messaggero crittografato costa, e non così poco. Facebook ci deve avere pensato prima di impiegare miliardi di dollari per l'acquisto di WhatsApp. Dovrebbe essere possibile mantenere un servizio gratuito per i privati se, dall'altro lato, viene reso a pagamento per uso commerciale. Basta volerlo!

WhatsApp si è diventata l'alternativa agli SMS per la stragrande maggioranza degli utenti; il servizio è arrivato al posto giusto nel momento giusto grazie allo sguardo lungimirante dei fondatori (che hanno nel frattempo lasciato l'azienda, entrambi). La forte presenza della pubblicità tuttavia potrebbe fare affondare la barca ma Facebook sembra non volerlo prendere in considerazione.

Se WhatsApp verrà invasa dalla pubblicità, continuerete ad usarla?