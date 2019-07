Qual è la dimensione ideale per lo schermo di uno smartphone?

Considerato l'elevato numero di possessori di smartphone, i produttori sono costretti ad adattarsi a tutti i tipi di richieste ed esigenze. Negli ultimi anni la tendenza è stata quella di display per dispositivi di grandi dimensioni con lo sviluppo di schermi privi di bordi. Ciò rende difficile trovare smartphone dotati di schermi di 5 pollici tra le new entry del 2019. Gli smartphone pieghevoli potrebbero consentire di offrire terminali più compatti offrendo al contempo un ampio schermo, ma bisogna essere pazienti...

Preferite smartphone dotati di ampi schermo o piuttosto dispositivi più compatti? AndroidPIT

Questa settimana ci piacerebbe sapere qual è secondo voi la misura ideale dello schermo di uno smartphone? Avete bisogno di un display enorme per ottenere il massimo dai contenuti multimediali o ne preferite uno più piccolo per poter mettere il dispositivo in tasca senza problemi? O, forse, la dimensione dello schermo non è per voi importante perché preferite concentrarvi su altro come prestazioni,fotocamera, etc?

Fateci sapere la vostra!