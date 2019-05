Qualcomm e Lenovo partner per il primo PC 5G al mondo

Qualcomm ha annunciato una nuova partnership con Lenovo per costruire il primo PC 5G al mondo oggi in una conferenza stampa Computex a Taipei. Per ora chiamato Project Limitless, è spinto dalla piattaforma di calcolo Snapdragon 8cx 5G. È la prima piattaforma a 7nm al mondo costruita appositamente per PC che offre connettività 5G.

Le prime reti 5G sono già in funzione negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Corea del Sud e in parte dell'Europa. La gara è in corso per fornire prodotti di consumo che possano trarre vantaggio dalla prossima generazione di tecnologia mobile. Project Limitless è il risultato di una collaborazione tra Qualcomm Technologies, Inc. (filiale di Qualcomm Incorporated) e Lenovo. La coppia lavorerà insieme per costruire il primo PC portatile Windows 10 in grado di connettersi alla rete 5G.

Non è stato rivelato molto sul PC portatile stesso durante la conferenza di Taiwan ma sappiamo qualcosa dello Snapdragon 8cx 5G che sarà al suo interno. Qualcomm la definisce la piattaforma Snapdragon più estrema mai progettata. Supporta esperienze utente coinvolgenti, LTE multi-gigabit, durata della batteria di più giorni, applicazioni aziendali e sicurezza.

Qualcomm lavorerà con Lenovo per costruire un notebook con capacità 5G. / © Qualcomm

La piattaforma dispone anche del modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, una soluzione multimodale a chip singolo che, insieme a Qualcomm Technologies' RF Front-End, consente agli OEM di portare la connettività 5G ai PC dai nuovi form factor. L'X55 5G integra anche l'LTE cat.22, raggiungendo velocità di download di picco di 2,5 Gbps.

Qualcomm ha affermato che questa connessione 5G funziona in tandem con l'intelligenza artificiale sul dispositivo. Per esempio, gli utenti potrebbero affidarsi al loro PC 5G per la traduzione in tempo reale quando parlano con altre persone sparse per il mondo, ad esempio parlando inglese con colleghi di lingua mandarina.

Alex Katouzian, senior vice president and general manager, mobile business unit, Qualcomm Technologies, Inc, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Lenovo fornirà esperienze utente di PC trasformative sia per i consumatori che per le imprese grazie alle prestazioni della piattaforma e all'efficienza energetica, combinata con l'alta velocità e la connettività a bassa latenza resa possibile da 5G".

Lo Snapdragon 8cx! / © Qualcomm

Jia, senior vice president e general manager, Consumer Business of Intelligent Devices Group, Lenovo, ha dichiarato: "Con il vero 5G su un PC, si tratta di soddisfare le esigenze di velocità degli utenti: trasferimenti di file più veloci e streaming in 4K, 8K e persino AR/VR; chat video più veloci e di qualità superiore in movimento; aggiornamenti dello schermo ancora più veloci per i giochi. Quando parliamo di connettività senza limiti, intendiamo dire: gli utenti dei PC 5G in tutto il mondo risparmieranno tempo, rimarranno produttivi o potranno usufruire dell'intrattenimento online da quasi ovunque e in qualsiasi momento".

Il PC Project Limitless fa parte del progetto Qualcomm Always On, Always Connected per computer Windows 10.