Quanta batteria vi fa risparmiare realmente il tema scuro (Dark Mode)?

Il 2019 sarà ricordato nel mondo degli smartphone come l'anno della Dark Mode. Sia Google, in Android Q, che Apple, in iOS 13, hanno introdotto un tema scuro per il proprio sistema operativo e le proprie app principali. Estetica a parte, quanta batteria ci farà risparmiare nella vita reale?

iFixit, famoso portale in cui è possibile trovare guide sul disassemblaggio e sulla riparazione di molti dispositivi tecnologici, ha pubblicato un articolo in cui vengono riportati alcuni dati.

Ovviamente, vista la diversa tecnologia, non tutti i display hanno gli stessi vantaggi. Gli smartphone con display OLED sono in grado di risparmiare molta più energia rispetto ai display di tipo LCD che devono comunque illuminare tutto il pannello anche in presenza di pixel neri.

Nei pannelli AMOLED ogni pixel emette luce propria e non richiede retroilluminazione come nei pannelli LCD. / © Gussisaurio, CC-BY-SA 3.0

Secondo i dati riportati, un ingegnere Google ha risparmiato ben il 63% di energia usando Google Maps con tema scuro rispetto alla versione chiara. Ryan Whitwam ha consumato il 41% in meno navigando su Reddit con tema scuro mentre AppleInsider ha misurato in media un risparmio del 60% utilizzando la Dark Mode su un iPhone.

Ovviamente questo non significa che il consumo di batteria del vostro smartphone possa essere ridotto del 60% sul totale. Nei dati riportati da iFixit si parla di consumi relativi al display e non vengono presi in considerazione tutti gli altri fattori che possono incidere sulla durata totale di una ricarica. Il tema scuro non vi darà quindi i superpoteri e non vi permetterà magicamente di non ricaricare lo smartphone per due giorni, tuttavia potete aspettarvi circa un'ora di utilizzo in più sul totale il che non è niente male!

Voi utilizzerete la Dark Mode o preferite i temi chiari anche a discapito della durata della batteria?