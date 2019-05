Questa dash cam intelligente promette di tenervi svegli al volante

Vezo 360 ha già raccolto per oltre 850 mila dollari su IndieGoGo ed è stato appena annunciato un nuovo obiettivo di ulteriori 225 mila dollari per aggiungere una porta USB Tipo-C al dispositivo. La produzione pilota inizierà a giugno di quest'anno, con i primi "early bird backers" che a settembre riceveranno le loro smart dash cams.

Vezo 360 può essere rimossa e reinstallata facilmente. / © ArVizon

La dash cam è dotata di una fotocamera a doppio obiettivo per un totale di 360 gradi. È presente un obiettivo frontale che guarda fuori dal parabrezza e uno sul retro che guarda il guidatore, ognuno con un campo visivo di 180 gradi. dash cam stanno diventando sempre più popolari come mezzo per fornire prove alle compagnie di assicurazione in caso di collisione, oltre ad agire come deterrente contro il crimine quando l'auto è parcheggiata. Cattura filmati in 4K.

Vezo dispone di funzionalità 4G/LTE, WIFI e si connette al vostro telefono. In caso di incidente, attività sospette o intrusione, Vezo carica automaticamente i filmati nel cloud e invia una notifica al telefono del conducente. Significa anche che l'applicazione mobile di Vezo può fornire un accesso immediato allo streaming live della vostra auto. Un chip GPS integrato consente a Vezo di mostrare ai conducenti dove hanno parcheggiato in tempo reale. È inoltre possibile registrare filmati su una scheda microSD fino a 256GB.

La dash cam ha un supporto magnetico che ne consente l'installazione (e la rimozione) in qualsiasi auto. Il CEO di ArVizon, Vivek Soni, ha dichiarato: "Vogliamo davvero che la gente pensi a Vezo 360 come una fotocamera da portare ovunque, non solo una dashcam per l'auto. Si tratta di un dispositivo intelligente che può essere utilizzato in diversi modi: come dash cam, come action cam e come ftocamera per catturare momenti divertenti durante i viaggi su strada", in grado di prendere un selfie del guidatore e del passeggero anche in viaggio.

Le dash cam sono utilizzate anche come deterrente per prevenire furti o danni ai veicoli. / © ArVizon

La sonnolenza è davvero un problema?

Più di 330 mila incidenti sono causati dalla guida in stato di sonnolenza ogni anno solo negli Stati Uniti, ovvero il 7% di tutti gli incidenti automobilistici e il 16% degli incidenti mortali. ArVizon afferma di voler stabilire nuovi standard di sicurezza automobilistica garantendo che i proprietari di Vezo non diventino un'altro punto nella statistica. La tecnologia proprietaria di Vezo 360 tiene costantemente traccia degli occhi e della bocca del conducente ed è abbastanza intelligente da riconoscere e monitorare i diversi livelli di sonnolenza e rispondere di conseguenza.

Sono disponibili due modelli di Vezo 360: uno dotato di AI per rilevare la sonnolenza del conducente e uno senza. Il prezzo al dettaglio è di 299,82 dollari negli Stati Uniti, ma Vezo 360 può essere spedito in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di Vezo 360? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.