Queste due serie di smartphone Xiaomi non vedranno la luce nel 2019

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato quest'oggi su Weibo che quest'anno la sua azienda non ha alcun piano riguardo l'arrivo dei nuovi dispositivi della gamma Mi Note e Mi Max. Il CEO ha confermato che tutta l'attenzione è rivolta ai dispositivi Mi di punta, quelli della gamma Mi Mix e della nuova linea Mi CC, senza ovviamente dimenticare il marchio Redmi.

Mi Max 3 è stato uno degli smartphone più apprezzati del marchio cinese. / © Xiaomi

La serie Mi Note è nata come una famiglia di dispositivi di punta, con Mi Note, Mi Note Pro e Mi Note 2. Tuttavia, la serie ha preso una svolta con Mi Note 3 nel 2017, il quale offriva un chipset Snapdragon 660. Nel frattempo, la linea Mi Max si è invece sempre focalizzata sui budget ristretti ed enormi display. L'ultimo dispositivo di questa serie, il Mi Max 3, raggiungeva addirittura 6,9 pollici.

Soprattutto in Cina, questa notizia ha creato un bel po' di dispiacere, in quanto la gamma Mi Max è in grado di offrire ottimi smartphone dallo schermo enorme a prezzi più che competitivi. Tuttavia, Lei Jun ha confermato che non vedremo nuovi modelli quest'anno, ma non è detto che non possa cambiare idea per il 2020.