Ecco perché il primo Pixel è un ottimo affare (forse anche più di prima)

Anche se ufficializzati un anno e mezzo fa e purtroppo non ufficialmente disponibili in Italia, Google Pixel e Pixel XL continuano ad essere tra i migliori smartphone sulla scena. Gli smartphone 100% Google offrono molti vantaggi. Fortunatamente è possibile, tramite alcuni siti o amici all'estero, importarne uno. Scoprite perché dovreste prendere in considerazione l'idea.

Software puro e aggiornato

Potrebbe sembrare ovvio, ma uno dei motivi principali per acquistare un qualsiasi Google Pixel è il loro software privo di bloatware e l'esperienza utente semplice e pulita. Gli smartphone offrono una versione Android stock priva di applicazioni inutili che si rivela veloce ed efficiente.

Gli smartphone Android con la migliore esperienza che il sistema operativo mobile Google possa offrire sono i Pixel

Il vantaggio di beneficiare di smartphone 100% Google risiede anche nel fatto che il vostro dispositivo sarà sempre uno dei primi ad essere aggiornato! Aggiornamenti mensili di sicurezza, correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni o cambi di design, questa è l'esperienza migliore che il sistema operativo mobile di Google possa offrire. Mountain View garantisce aggiornamenti per i 2 anni successiva all'uscita, compresi quelli mensili con le patch di sicurezza.

Per il momento, solo sui Pixel è possibile installare la Developer Preview di Android P. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Con il Pixel, ci si può godere l'ultimo aggiornamento Android non appena viene rilasciato ufficialmente. Così non dovrete aspettare settimane o addirittura mesi per ottenere le nuove funzionalità di Google. Gli sviluppatori e i geek interessati alla nuova versione di Android P possono anche installare la prima Developer Preview sul dispositivo.

Un design piacevole con alcuni punti a suo favore

I Google Pixel di prima generazione di certo non brillavano per il design originale o per i display privi di bordi. Devo però ammettere che (almeno personalmente) preferisco ancora il design ed il feeling della prima generazione di Pixel. Il metallo della scocca vanta un trattamento meno "plasticoso" e la finestra in vetro nella parte posteriore che contiene il lettore di impronte digitali è esteticamente migliore di quello dei Pixel 2.

La scatola del primo Pixel contiene anche una piccola sorpresa... / © AndroidPIT by Irina Efremova

E' vero, nella parte frontale non troviamo un display borderless o in formato 18:9 ma per alcuni utenti questo potrebbe essere un punto a favore e non uno svantaggio. A differenza dei nuovi Pixel, non troverete nemmeno una sporgenza sulla fotocamera, il dispositivo è piatto ed armonioso.

Ancora dei validissimi cameraphone

Se c'è un aspetto che ci ha impressionato dal lancio della gamma, è la fotocamera. Il Pixel è estremamente valido anche dopo quasi due anni dalla sua presentazione. Gli scatti sono di qualità e soddisferà perfettamente le aspettative degli utenti, anche i più esigenti.

I Pixel di prima generazione vantavano la fotocamera per smartphone migliore al mondo e lo scettro è stato mantenuto per molto tempo dal successore Pixel 2 XL fino all'arrivo di Galaxy S9 Plus ed ora di Huawei P20 Pro.

Non è più il migliore ma tiene testa alla concorrenza senza paura! / © AndroidPIT by Irina Efremova

I Pixel hanno un sensore da 12,3 megapixel (formato 4:3), quasi lo stesso dei Pixel 2, con un'apertura di f/2.0. Grazie all'elaborazione ed al machine learning di Google il potenziale fotografico è decisamente alto. Infine gli smartphone Google di prima generazione beneficiano di un'esclusiva applicazione fotocamera in grado di elaborare immagini in modo eccellente anche in HDR+ senza ritardi.

Il prezzo è più che dimezzato

Vogliamo parlare anche del prezzo? Gli smartphone Google che hanno segnato la fine del programma Nexus ha fatto storcere molti nasi per via del costo elevato. A distanza di più di un anno la loro etichetta si è però ridotta notevolmente rendendo Google Pixel e Pixel XL dei veri best buy.

Giusto per fare un confronto, alla stessa cifra di questi smartphone (circa 300-350 euro) potrete portarvi a casa un Sony Xperia XA2 o un Huawei P20 Lite che sono molto validi ma non di certo dei top di gamma.

Vi farete tentare? / © AndroidPIT by Irina Efremova

Voi cosa ne pensate dei Google Pixel?