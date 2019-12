Razer Hammerhead True Wireless recnesione: AirPods per i gamer?

Giudizio complessivo

Per chi sono le cuffie Razer Hammerhead True Wireless? Per chi vorrebbe delle cuffiette in stile AirPods ma in nero e per i fan del marchio Razer che sono alla ricerca di cuffie wireless per il loro smartphone, che può anche essere un Razer Phone 1 o 2.

Non fraintendetemi, questi auricolari si adattano a tutti i tipi di intrattenimento ma al di là del prezzo, non vi è un'altra feature distintiva. Manca la ricarica senza fili, la durata della batteria non è eccezionale e manca l'ANC. Se siete alla ricerca di tali caratteristiche dovreste cercare altrove!