Razer presenta i nuovi accessori per l'iPhone

Il mercato dei giochi per mobile si sta sviluppando rapidamente, non solo per gli sviluppatori e gli editori di app di giochi. Suscita desiderio da parte dell'industria dell'hardware. Non c'è un nuovo smartphone Razer in vendita per ora, ma per i giocatori dotati di iPhone c'è una custodia protettiva particolarmente fresca!

Invece di un Razer Phone 3, la divisione mobile di Razer presenta una custodia per iPhone. Strano vero? In realtà però ha un senso.

Razers Arctech per proteggere gli iPhone dalle cadute. / © AndroidPIT

Razer lancia un totale di tre serie di custodie protettive per iPhone. Tutte e tre si differenziano nello spessore. Arctech Slim e Arctech Pro saranno disponibili per gli Apple iPhone XS, XS Max e XR 2018, mentre l'Artech Pro Special Edition sarà disponibile anche per la nuova generazione di iPhone 2019. Questa cover si distingue dalle altre anche per il logo Razer.

Una cover che si raffredda

Ciò che tutti e tre i modelli hanno in comune è che Razer utilizza uno speciale tessuto nel rivestimento protettivo, che, in combinazione con il motivo perforato, dirige meglio verso l'esterno il calore accumulato. Un materiale chiamato termafene è incorporato tra l'interno della microfibra e lo strato esterno.

Direttamente sotto l'inserto in microfibra verde c'è uno strato di termafene, che dissipa il calore residuo dell'iPhone verso l'esterno. / © AndroidPIT

Secondo Razer questo materiale permetterà di mantenere l'iPhone di 6° più fresco durante le sessioni di gioco intenso rispetto ad una custodia protettiva convenzionale senza termafene. Non sembra una grossa differenza di temperatura ma se si considera che compaiono sempre più giochi per cellulari ad alta intensità grafica, è facile capire come sei gradi in meno possano risultare utili nel lungo periodo. Ovviamente occorrerà provare queste cover per capire se quanto promesso dal brand sia effettivamente così.

Se avete già fiducia in Razer, o se le nuove cover, disponibili in rosa, nero e bianco, vi hanno già conquistati, potete ordinarle sul sito web del brand. L'Arctech Slim costa 34,99 euro, l'Arctech Pro 44,99 mentre l'edizione speciale ne richiede 49,99.