Realme 5 Pro recensione: un eccellente rapporto qualità/prezzo

A pochi mesi dal lancio dell'ottimo Realme 3v Pro, il produttore cinese torna in scena con il suo successore Realme 5 Pro (il numero 4 in cinese ha la stessa pronuncia della parola "morte"). Dopo averlo utilizzato per diverse settimane ve lo presento nella nostra recensione anticipando che il giovane ha lavorato sodo sui punti deboli del suo predecessore.

Valutazione

Pro ✓ Rapporto qualità/prezzo

✓ Autonomia (e ricarica rapida)

✓ Prestazioni

✓ Fotocamera Contro ✕ ColorOS (sempre)

Piccole evoluzioni Con il lancio di Realme 5 Pro a soli 5 mesi da quello di Realme 3 Pro, non sorprende notare che le differenze estetiche tra i due modelli siano piuttosto ridotte. Realme 5 Pro ha lo stesso formato del suo predecessore con uno schermo da 6,3 pollici e un rapporto 19,5/9. Presente il notch goccia nel pannello anteriore e il corpo in plastica. Il passaggio un po' troppo "tagliente" tra il telaio e lo schermo del dispositivo è ancora presente purtroppo. Realme: l'incubo di Honor e Xiaomi? Il design di Realme 5 Pro non è molto diverso da quello di Realme 3 Pro. Nonostante la plastica, il suo peso è importante (184 grammi). / AndroidPIT Sul retro che si notano le differenze tra i due modelli. Realme 5 Pro offre una fotocamera quadrupla (i cui sensori sono allineati verticalmente) oltre che un nuovo look. Le linee geometriche fanno da padrone, salutando le sfumature di colore. È esteticamente piacevole ed i riflessi della scocca cambiano a seconda della luce. Il modulo fotografico sporge dal corpo ma non rende lo smartphone instabile quando posato su una superficie piana / © AndroidPIT Un'altra novità è che Realme 5 Pro offre ora una porta USB di Tipo C. Il brand elimina così uno dei principali difetti della generazione precedente. Nel complesso lo smartphone offre una buona ergonomia. Nonostante il corpo in plastica però è comunque piuttosto pesante a causa della potente batteria che presenta vantaggi in termini di autonomia. Lettore di impronte digitali e riconoscimento del volto. / © AndroidPIT

Uno schermo senza sorprese Sullo schermo Realme non ha apportato alcuna modifica. Il 5 Pro incorpora un pannello LCD IPS da 6,3 pollici con definizione in Full-HD+ e notch a goccia. Come con il 3 Pro, il display è soddisfacente in termini di leggibilità, offre dei buoni contrasto e angoli di visualizzazione sufficienti per un display con tecnologia IPS. Si nota la tendenza verso il blu. Lo schermo di Realme 5 Pro è soddisfacente. / AndroidPIT Se si vuole essere pignoli, si può biasimare lo schermo di Realme 5 Pro per la luminosità e la leggibilità del display sotto la luce diretta. Tuttavia si tratta di un piccolo difetto ma considerato il prezzo del dispositivo, non si può chiedere di più.

ColorOS vi aspetta È ancora una volta ColorOS che troviamo in questo Realme 5 Pro. Mentre il marchio ha promesso l'arrivo di un'interfaccia completamente personalizzata sotto il nome di RealmeOS, questo Realme 5 Pro non ne beneficia ancora. Lo smartphone include quindi la versione 6 di ColorOS . È ColorOS a girare, per ora, sugli smartphone Realme. / AndroidPIT Esteticamente ad alcuni potrebbe non piacere. La somiglianza con iOS è impressionante, come per il multitasking o il menu delle impostazioni. L'interfaccia in alcuni casi manca di precisione e ciò si riflette in particolare nella qualità delle traduzioni. Bisogna ammettere però che la fluidità di ColorOS è piacevole. Potrete anche utilizzare un app drawer, se lo desiderate. ColorOS nella versione 6.0. / AndroidPIT Sono inoltre disponibili numerose opzioni di personalizzazione: animazioni tra le schermate, il numero di icone per schermata, controlli gestuali per la navigazione. Viene poi offerto uno spazio per i giocatori per migliorare le prestazioni, regolare la luminosità o bloccare le notifiche di blocco durante il gioco. Anche gli smartphone a basso costo lasciano spazio ai gamer. / AndroidPIT Sono presenti parecchi bloatware sullo smartphone con alcune partnership come Opera e App Lock. Realme 5 Pro offre un manager per pulire la memoria, gestire le autorizzazioni, scansionare i virus. Menzione speciale alla presenza della radio FM, l'uso della classica banda FM mi rassicura sempre da buon fan della radio. Posso dire che l'interfaccia software di Realme 5 Pro non presenta sorprese. l'unica colpa è la sua mancanza di originalità. Ecco i nostri migliori consigli per sfruttare al meglio ColorOS

Più potenza di quanto ci si aspetti Realme 5 Pro fa un passo in avanti anche in termini di processore salutando lo Snapdragon 710 e dando il benvenuto allo Snapdragon 712 (il successore). Il produttore promette un miglioramento delle prestazioni del 10%. Il chip è supportato da 4/8 GB di RAM a seconda della versione. Nel nostro test abbiamo utilizzato il modello con 8GB. Realme 5 Pro, se si considera il prezzo, è molto veloce dimostrando che uno smartphone da 200 euro possa essere sufficientemente potente per tutti gli usi. Il Realme 5 Pro offre più potenza di quanto il suo prezzo suggerisca. La navigazione è fluida e supporta bene il multitasking. Nessuna brutta sorpresa, neppure durante il gaming. Inutile dirlo ma lo smartphone non raggiunge la velocità di un Samsung Galaxy Note 10; nonostante ciò testimonia lo sconvolgimento che il mercato degli smartphone di fascia media ha vissuto negli ultimi anni. Il Realme 5 Pro offre più potenza di quanto il suo prezzo suggerisca Ecco come se l'è cavata il Realme 5 Pro nei test benchmark: Realme 5 Pro nei test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme (3DMark Sling Shot Extreme) 3DMark Sling Shot Vulkan 3DMark Sling Shot 3DMark IceStorm Extreme Geekbench 5 (Singolo/Multi) PassMark

Memory PassMark

Disk Redmi Note 7 1356 1304 2065 26482 - 12833 51462 Realme 5 Pro 2091 1980 2990 28541 321 / 1498 12595 67088 Nokia 8.1 1830 1745 2673 28942 - 12454 51940 Realme 3 Pro 1813 1747 2647 26945 - 12456 54076

Sensore Sony da 48MP Per quanto riguarda la fotocamera, Realme 5 Pro si differenzia dal suo predecessore offrendo un sensore quadruplo tra cui il sensore Sony da 48MP (IMX 586). L'amministratore delegato del marchio, Madhav Sheth, ci aveva spiegato che l'interesse per questo sensore fosse limitato perché la maggior parte degli utenti usa il proprio smartphone per pubblicare le proprie immagini sui social network che comprimono il formato. A quanto pare ha cambiato idea! Ecco la configurazione del comparto fotografico di Realme 5 Pro: sensore principale da 48MP (IMX586) con filtro Quad Bayer, apertura f/1,79

ultra-grandangolare da 8MP, apertura f/2,25 e 1,12µm

ToF (chiamato Portrait by Realme) da 2MP, apertura f/2.4 e 1.75µm

sensore ottico da 2MP per la messa a fuoco macro a 4 cm

fotocamera frontale da 16MP (f/2,0 1,0 µm). Trovare 4 sensori fotografici su uno smartphone a questo prezzo è raro! / AndroidPIT L'interfaccia della fotocamera è quella che già conosciamo e l'obiettivo principale dà risultati soddisfacenti. Non c'è da stupirsi perché si tratta di un sensore Sony ben noto sul mercato che ha già dimostrato il suo valore. Gli scatti sono buoni in pieno giorno con una buona riproduzione dei colori. Purtroppo i risultati peggiorano quando le condizioni di luce peggiorano. La stabilizzazione elettronica aiuta a raggiungere dei buoni risultati. Modalità classica. / AndroidPIT L'obiettivo ultra-grandangolare mantiene una buona qualità cromatica paragonabile offrendo al contempo un campo visivo più ampio. Il sensore ovviamente raccoglie meno luce rispetto all'obiettivo principale e questo si avverte nella qualità degli scatti serali. Il sensore di profondità fa bene il suo lavoro, anche se a volte incontra problemi con i capelli. La demarcazione tra lo sfondo e il viso è chiara. Modalità grandangolare. / AndroidPIT Una parola sull'obiettivo macro e sulla sua distanza fissa di messa a fuoco di 4 cm. A parte la reale utilità di questo tipo di sensore (pochi utenti lo utilizzano), è ancora raro vedere un sensore come questo su uno smartphone a questo prezzo. Per ottenere dei buoni risultati dovrete trovarvi esattamente a 4 cm dall'oggetto inquadrato. Tra le modalità offerte c'è quella notturna che fa abbastanza bene, senza essere in grado di competere con le ammiraglie del mercato, naturalmente. I 16MP (f/2.0) del sensore frontale offrono bei contrasti. Sul lato video, è possibile girare in 2160p a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, e 720p a 960 fps, Galleria fotografica scattata con Realme 5 Pro

Autonomia nella media Realme ha mantenuto la sua batteria da 4045 mAh aspectquote>. Lo smartphone dispone ora del port USB di Tipo C correggendo un piccolo difetto del modello precedente. Il Realme 5 Pro è anche compatibile con la carica veloce VOOC 3.0 a 20 watt. Dovrete attendere mezz'ora per caricare il dispositivo del 50% e poco meno di un'ora e venti minuti per una carica completa. Lo smartphone tiene l passo con una giornata d'uso. / AndroidPIT Un giorno di autonomia è garantito, riuscirete ad arrivare al giorno seguente se non abusate di contenuti multimediali. Nel nostro test della batteria Realme 5 Pro ha ottenuto il punteggio di 11h10 minuti, posizionandosi così allo stesso livello del suo predecessore e ancora leggermente al di sopra di uno dei suoi principali concorrenti, Redmi Note 7. Realme 5 Pro nel test della batteria Durata Capacità Realme 5 Pro 11:10 ore 4045 mAh Realme 3 Pro 11:15 ore 4045 mAh Redmi Nota 7 09:54 ore 4000 mAh Huawei P30 Pro 14:09 ore 4200 mAh