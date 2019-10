Realme 5 recensione: una mossa convincente e di alto livello

Realme è ambiziosa e la nuova generazione di smartphone presentata in India lo scorso agosto ne è la prova. Il Realme 5 è uno smartphone di fascia media a prezzi accessibili che offre una fotocamera quadrupla sulla scocca e un'interessante scheda tecnica. Ma come se la cava nell'utilizzo quotidiano?

Valutazione

Pro ✓ Design

✓ Autonomia

✓ Prestazioni Contro ✕ Display HD

✕ Disponibile solo come importazione

Un design moderno Se avete familiarità con gli smartphone Realme, questo Realme 5 non vi sorprenderà. Lo smartphone ha molte somiglianze con la versione Pro. Pannello in vetro sul davanti e uno in plastica sul retro. Esteticamente Realme 5 è un dispositivo piuttosto elegante, ma la sua gestione non è così facile come si potrebbe pensare. Lo smartphone è infatti più largo e più grande del modello Pro con 164,4x75,6x9,3 mm. Il suo peso, vicino ai 200 grammi (198 per la precisione) si fa sentire ed il passaggio leggermente troppo "tagliente" tra il telaio e lo schermo del dispositivo non è stato ancora migliorato. Sì, abbiamo fatto deciso di mettere il Realme 5 nel forno, ma solo per la foto. / AndroidPIT Regolatore del volume e slot per le schede SIM (Nano-SIM o una scheda SIM + una scheda microSD) sono sul lato sinistro mentre il pulsante di accensione si trova sul lato destro. Sul retro trovano spazio la fotocamera quadrupla (sporge un po 'dal corpo) e il lettore di impronte digitali. Molto belli i riflessi creati dalla scocca. / AndroidPIT Sul bordo inferiore dell'unità troviamo due griglie di altoparlanti. Non lasciatevi impressionare, solo uno di questi funge da speaker, l'altro è presente solo per garantire un equilibrio estetico. Presente poi il tanto amato mini jack per le cuffie. Realme 5 è a prova di schizzo. /© AndroidPIT Nel complesso, il Realme 5 offre un design convincente con un corpo robusto che riuscerà senz'altro a convincere la maggior parte degli utenti.

Notch a goccia Realme 5 integra uno schermo LCD da 6,5 pollici con notch a goccia. Lo protegge il Gorilla Glass 3. Lo schermo è più ampio di quello di Realme 5 Pro ma la definizione si limita a HD+ (720 x 1600 pixel). Questo schermo è quindi ben lungi dall'essere il migliore sul mercato, ma per un classico uso quotidiano, se la cava bene. La luminosità è buona, anche la calibrazione del colore è buona (c'è una leggera tendenza al blu), così come gli angoli di visualizzazione. Lo smartphone mostra però qualche limite quando ci si trova sotto la luce diretta del sole. Risoluzione limitata al HD+. / © AndroidPIT

ColorOS 6 a bordo È ColorOS (versione 6) a girare su Realme 5. Rispetto al modello Pro, non c'è differenza. La fluidità rimane nonostante il processore meno potente. L'interfaccia è colorata e le somiglianze con iOS sono evidenti. Per il resto, ColorOS rimane fedele a se stessa e presenta poche sorprese. Per ulteriori dettagli date uno sguardo alla recensione di Realme 5 Pro e al nostro articolo dedicato a ColorOS: I migliori consigli per sfruttare al meglio ColorOS Radio FM, un'area gioco dedicata e alcune applicazioni preinstallate fanno parte del pacchetto. / AndroidPIT

Prestazioni soddisfacenti Se Realme 5 non è in grado di competere con gli smartphone da gaming, offre prestazioni generali più che soddisfacenti e include un processore Snapdragon 665 che si è già fatto valere su altri dispositivi . Di supporto troviamo un chip Adreno 610 e 4GB di RAM. Non ho riscontrato alcun problema nell'utilizzo, bug o crash. Lo stesso vale per le chiamate e la copertura di rete. Per un dispositivo di questa fascia di prezzo, è uno smartphone polivalente che fa il suo lavoro in modo puntuale. Tuttavia, se siete alla ricerca di uno smartphone ad alta potenza, potrebbe non essere quello più appropriato. Se avete aspettative più semplici, probabilmente lo troverete vantaggioso. Potete farvi un'idea del suo potenziale e della sua capacità con i risultati nei benchmark di riferimento: Realme 5 nei test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme (3DMark Sling Shot Extreme) 3DMark Sling Shot Vulkan 3DMark Sling Shot 3DMark IceStorm Extreme Geekbench 5 (Singolo/Multi) PassMark

Memory PassMark

Disk Realme 5 1083 1052 1760 23526 316/1399 12565 58622 Redmi Note 7 1356 1304 2065 26482 - 12833 51462 Realme 5 Pro 2091 1980 2990 28541 321 / 1498 12595 67088 Nokia 8.1 1830 1745 2673 28942 - 12454 51940 Realme 3 Pro 1813 1747 2647 26945 - 12456 54076

4 sensori sulla scocca Il potenziale fotografico dello smartphone è interessante, soprattutto per questa fascia di prezzo, ma non è esente da alcuni difetti. Nella parte anteriore troviamo una fotocamera da 13 megapixel con apertura f/2.0, nella parte posteriore sono quattro i sensori fotografici a disposizione: sensore principale da 12 MP, apertura f/1,8

ultragrandangolare da 8MP, apertura f/2,25 e 1,12µm

sensore ToF (chiamato Portrait by Realme) di 2MP, apertura f/2.4 e 1.75µm

sensore ottico da 2MP per la messa a fuoco macro a 4 cm Come Realme 5 Pro, anche Realme 5 è dotato di quattro sensori fotografici. / AndroidPIT Come al solito, se si scattano foto in un ambiente luminoso (sia sotto la luce del sole che sotto quella artificiale), il risultato è eccellente . I colori rispecchiano quelli naturali, i dettagli sono ricchi, la saturazione è corretta e il rumore è assente (più o meno). Purtroppo, se le condizioni di illuminazione non sono ottimali, il rumore si fa notare. Presente una modalità notturna che permette di migliorare il rendering con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo macro con messa a fuoco fissa di 4 cm consente di scattare foto ravvicinate. Ci vuole un po 'di pratica, ma il risultato è abbastanza corretto, soprattutto perché nessuno smartphone offre questo tipo di sensore in questa fascia di prezzo. La modalità grandangolo richiede un po' di pazienza se si vogliono evitare scatti sfocati. / © AndroidPIT Sul lato video, Realme 5 è in grado di realizzare video da 2160p a 30fps e da 1080p a 30fps. L'applicazione della fotocamera è piacevole da usare e intuitiva. Manca però di reattività quando si preme per scattare; l'autofocus non è il più veloce ma ha il merito di essere accurato. Nel complesso Realme 5 offre un ottimo rapporto qualità/prezzo anche in termini di esperienza fotografica. Galleria fotografica scattata con Realme 5

Una buona autonomia Come gli smartphone nel 2019, anche Realme 5 è dotato di una batteria abbastanza grande. I produttori sembrano aver finalmente compreso l'importanza di questo aspetto. Il dispositivo integra una batteria da 5000 mAh che sotto un uso normale riesce a durare due o più giorni senza problemi. Tuttavia ci sono diversi punti negativi da notare. Il primo è che il dispositivo ha solo una ricarica di 10 Watt. Per passare dallo 0 al 20% occorrono 30 minuti, un'ora per il 50% e più di due ore per una carica completa. L'altro svantaggio è la mancanza di una porta USB di Tipo C. I compromessi tuttavia sono necessaria a questa fascia di prezzo. In assenza di un USB Tipo C, Realme 5 offre una presa mini-jack. / AndroidPIT Nel nostro test della batteria, Realme 5 ha ottenuto l'eccellente punteggio di 13h30 minuti. Realme 5 - test della batteria Durata Capacità Realme 5 13:30 ore 5000 mAh Realme 5 Pro 11:10 ore 4045 mAh Realme 3 Pro 11:15 ore 4045 mAh Redmi Note 7 09:54 ore 4000 mAh Huawei P30 Pro 14:09 ore 4200 mAh