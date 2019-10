Realme X2 recensione: un buon rapporto qualità-prezzo

Realme è arrivata a Madrid con tre nuovi smartphone. Dopo Realme 5 Pro e X2 Pro, abbiamo tesato Realme X2. Disponibile per meno di 300 euro propone una scheda tecnica più che interessante per il prezzo. Come se la cava nell'uso quotidiano? La risposta nella nostra recensione.

Valutazione

Pro ✓ Fotocamera

✓ Autonomia

✓ Uscita mini-jack

✓ Supporto per microSD

✓ Lettore di impronte digitali sotto lo schermo

✓ Prezzo Contro ✕ Ultra grandangolare deludente

✕ Pellicola protettiva di scarsa qualità

✕ (Realme X2 Pro lo supera)

Un design moderno Realme X2 può essere considerata una versione light di X2 Pro. Dal punto di vista estetico però la differenza tra i due dispositivi non è così significativa. Rispetto alla versione Pro, il Realme X2 è dotato di un più piccolo display da 6,4 pollici sempre dotato di notch a goccia per accogliere la fotocamera anteriore. Frontalmenete Realme X2 ha lo stesso aspetto della versione Pro. AndroidPIT Lo smartphone offre Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro ma il suo telaio è realizzato in in plastica. Ci sta considerato il prezzo dello smartphonem dovrete semplicemente fare più attenzione ai graffi. Finiture e pannello in vetro sono ben assemblati. La scocca di Realme X2 è altrettanto elegante con piacevoli effetti luce. L'obiettivo della fotocamera sporge rendendo instabile lo smartphone quando lo si posa su una superficie piana. La scocca attira le impronte digitali. / AndroidPIT La caratteristica che delizierà tutti i fan è la presenza del lettore di impronte digitali sotto lo schermo. È inoltre interessante notare che l'alloggiamento della scheda SIM può contenere anche una seconda scheda SIM oltre ad una scheda microSD. Su Realme X2 dovrete però rinunciare alla certificazione IP68. Nel complesso Realme X2 sfoggia un look moderno che va incontro ai trend del momento senza compromettere l'ergonomia del dispositivo, ottiva grazie anche al peso ridotto. Il mini-jack è ancora presente! AndroidPIT

AMOLED da 6,4 pollici Il Realme X2 integra un display AMOLED da 6,4 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. La densità di pixel è (quasi) equivalente a quella del modello Pro (403 ppi contro 402 ppi) ed è perfetta per contenuti multimediali o per navigare sul web. Il Realme X2 Pro offre un display luminoso, anche all'esterno. / AndroidPIT La presenza del notch non disturba perché ospita la fotocamera anteriore indispensabile per il riconoscimento del volto. È disponibile anche un lettore di impronte digitali con un tempo di reazione di 334 ms: è molto efficace ma probabilmente vi ritroverete ad utilizzare sorpattutto il riconoscimento del volto Lo schermo AMOLED fa un buon lavoro. È raro trovare questa tecnologia su dispositivi con un prezzo inferiore ai 300 euro. I contrasti sono perfetti e i colori ben bilanciati. Devo ammettere che ho preferito la modalità Gentle piuttosto che la modalità predefinita Vivid che tende al giallo. La luminosità massima è sufficiente per le giornate di sole e la luminosità minima è sufficientemente bassa per non disturbare al buio. L'unica critica è che la pellicola offerta in dotazione attira troppo la polvere. Io ho preferito rimuoverla. Il lettore di impronte digitali è veloce ed efficiente. / AndroidPIT

Android 9 Pie Come tutti i membri della famiglia annunciati anche il Realme X2 gira Android 9 Pie con l'interfaccia del produttore, ColorOS 6.1. Realme dovrebbe distribuire rapidamente l'aggiornamento ad Android 10 su X2 Pro quindi probabilmente anche questa variante usufruirà delle nuove feature Android. L'interfaccia (e l'esperienza) è simile a quella offerta da Realme 5 Pro e X2 Pro. La somiglianza con iOS si nota ma non manca il cassetto per le applicazioni. La navigazione tramite gesti è disponibile come opzione, così come un'area di gioco, App Lock e la radio FM. Alcune applicazioni sono preinstallate ma possono essere disinstallate. Il sistema è fluido; non ho ncontrato alcun bug, ma ci sono stati due o tre volte in cui ho avuto problemi con il Bluetooth, specialmente utilizzando servizi di sharing come Coup. Trucchi e consigli per sfruttare al meglio ColorOS

Snapdragon 730 e 8GB di RAM Sotto la scocca si nasconde il processore Qualcomm Snapdragon 730 affiancato da 8GB di RAM. Si tratta di un chip di fascia media dotato di otto nuclei e realizzato con processo a 8 nanometri (due core ARM A76 a 2,2 GHz e 6 core ARM A55 a 1,8 GHz ). Il Realme X2 è in grado di gestire qualsiasi task, giochi come PUBG o Fortnite compresi, senza mai surriscaldarsi. Anche la gestione del multitasking non è un problema. Anche i risultati dei test di riferimento confermano le capacità di Realme X2, la concorrenza dovrà tenere d'occhio il brand! Realme X2 nei test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme 3DMark Sling Shot ES 3.0 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 Geekbench 5 (Singolo/Multi) Passmark Memory PassMark

Disk Realme X2 2356 2222 36313 540/1716 25511 61347 Mi 9T Pro 5008 4156 73220 24438 75736 Mi 9T 1288 1252 15468 14151 60032 Galaxy S10 4299 4381 54749 19720 75832 Note 10+ 4907 4777 54663 19065 72588

Quattro fotocamera e buoni risultati Realme punta sulla fotocamera ed integra su X2 una fotocamera quadrupla: sensore Samsung ISOCELL GW1 da 64MP, f/1.8

sensore grandangolare da 8MP, f/2,2

sensore da 2MP/1,75 µm per funzionalità macro f/2,4

sensore da 2MP/1,75 µm per i ritratti f/2,4 I sensori sono disposti verticalmente, come gli altri modelli della famiglia. / © AndroidPIT L'applicazione della fotocamera è identica a quella di altri smartphone Realme. I clienti abituali troveranno tutto al proprio posto e i neofiti si abitueranno facilmente all'interfaccia: con un clic sul lato è possibile accedere alle varie modalità, compresa quella notturna. In alto troverete il sensore grandangolare, il modo HDR e il flash. La messa a fuoco è veloce e la resa delle foto è sorprendentemente buona . I colori sono ben rappresentati e le foto sono ricche di dettagli, il che di solito si traduce in scatti di buona qualità in condizioni di luce normale anche se non sempre la luce è ben gestita. Quando la luminosità è scarsa, il rumore si nota. La modalità notturna permette di ottenere scatti interessanti senza competere con i migliori sul mercato con colori più saturi, mentre l'Intelligenza Artificiale corregge aggressivamente alcuni dettagli. La qualità della foto è molto buona per il prezzo della fotocamera. / AndroidPIT Mi aspettavo un po' di più dal sensore da 64 MP ma credo che Realme non abbia ancora avuto abbastanza tempo per ottimizzare perfettamente la parte software. Va inoltre riconosciuto che il sensore offre maggiori dettagli rispetto ai sensori più piccoli. Le immagini da 64MP mostrano un significativo aumento del rumore quando la luminosità diminuisce. I ritratti sono anche soddisfacenti con scatti generalmente abbastanza riusciti. La modalità macro delizierà i fan dei primi piani. Il sensore grandangolare tende a cambiare leggermente i colori. Il sensore da 32MP (apertura f/2.0) fa bene il suo lavoro. Per i video, troverete in entrambi i casi la definizione in 4K a 30 fps, FHD a 30/60/120 fps e HD a 690 fps. Galleria di foto e video realizzati con Realme X2

Una grande batteria Quella di Realme X2 è una batteria non rimovibile da 4000 mAh . Il dispositivo si difende molto bene e fornisce una autonomia rispetto a Realme X2 Pro, un risultatoche può essere spiegato dallo schermo più piccolo e limitato a 60 Hz oltre che da un processore meno potente. Nell'uso quotidiano il dispositivo offre un'autonomia di una giornata sotto un uso intensivo (e-mail, YouTube, WhatsApp, chiamate). Con un utilizzo leggermente più limitato, si può contare anche su due giorni di autonomia. Con alcune opzioni nelle impostazioni della batteria, è anche possibile attivare la modalità risparmio. Nel test della batteria del PC benchmark, ha ottenuto un risutlato di 11 ore e 55 minuti. La carica rapida da 30 Watt è una feature davvero comoda. / AndroidPIT La ricarica tramite cavo USB di tipo C e beneficia del VOOC Flash Charge 30 Watt. Realme X2 può essere caricato dallo 0 al 67% in 30 minuti. La carica completa avviene in poco più di un'ora (1h15 per la precisione). È eccellente, ma non raggiunge i ritmi della SuperVOOC da 50 Watt offerta dal Realme X2 Pro.

Realme X2 – Specifiche tecniche Dimensioni: 158,7 x 75,2 x 8,6 mm Peso: 182 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,4 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (403 ppi) Fotocamera frontale: 32 megapixel Fotocamera posteriore: 64 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: ColorOS RAM: 6 GB

8 GB Memoria interna: 64 GB

128 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 730 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0