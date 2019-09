Cos'è la Recovery mode e a cosa serve?

Scopriamo insieme cos'è la Recovery mode, come vi si accede e a cosa serve. Non dovrete affrontare procedure complicate e vi assicuriamo che le diverse opzioni di personalizzazione offerte da questa modalità vi saranno utili per definire lo stile del vostro smartphone o, a volte, necessarie per risolvere eventuali problemi di sistema.

Cos'è la Recovery mode

Per Recovery Mode si intende una modalità di avvio del telefono che contiene una vasta gamma di funzioni utili al ripristino del funzionamento del sistema, al wipe o alla formattazione di alcune parti di esso. La Recovery Mode crea una sorta di "universo parallelo e indipendente" dal sistema operativo Android che, essendo collocato in una diversa partizione della memoria interna, permette di accedervi anche se il sistema principale ha subito dei danni. In questo modo qualsiasi utente potrà sistemare il problema riscontrato utilizzando gli strumenti di riparazione messi a disposizione.

La Recovery Mode crea una sorta di "universo parallelo e indipendente" dal sistema operativo Android

Queste però sono solo alcune delle possibilità offerte: le Recovery tradizionali (o base) dispongono generalmente di funzioni limitate, mentre le Recovery modificate (o custom) permettono l'installazione manuale di file zip direttamente dalla scheda SD, l'ottimizzazione della scheda SD tramite il partizionamento, la possibilità di effettuare backup completi (chiamati NANDroid) e la possibilità di avere accesso ad un secondo menu più completo e ricco di funzioni.

L'universo Android è, come potete immaginare, ricco di Recovery Custom, sviluppate da utenti o comunità, contenenti le più svariate opzioni o focalizzate su particolari aspetti del sistema.

L'universo Android è ricco di Recovery Custom. / © AndroidPIT

​​​Come si accede alla Recovery mode

Ogni singolo tablet e/o smartphone offre un modo differente di entrare in Recovery Mode. Solitamente la formula magica è però, più o meno, la stessa: si tratta di una combinazione di tasti che vanno premuti contemporaneamente a telefono spento e che, se premuti correttamente, avvieranno automaticamente la modalità in recovery.

Per avviare la modalità recovery occorre premere contemporaneamente una serie di tasti

Una sorta di Abracadabra insomma che, per alcuni dispositivi, richiede delle dita particolarmente allenate. Va però detto che su alcune Custom ROM è anche possibile avviare la Recovery Mode direttamente dal menu principale, vi basta sbirciare un po' per vedere se questa opzione viene fornita anche dal vostro dispositivo.

L'elenco delle combinazioni è in costante aggiornamento. Per ovvi motivi non possiamo elencare ogni dispositivo, ma il modo migliore per trovare la giusta combinazione per il vostro dispositivo è quella di cercarla su Google. Ecco a voi alcune delle sequenze di tasti necessarie per entrare in Recovery Mode sui dispositivi più comuni:

Power + Giù: questa è senza dubbio la più comune

Power + Volume Su + Bixby: Samsung

Power + Volume Giù: Pixel

Power + Volume Giù: OnePlus

Power + Volume Giù: HTC

Power + Volume Giù: LG

Power + Volume Giù + Volume Su: Motorola

Attenzione: in alcuni dispositivi LG, la combinazione Power + Volume Giù o Power + Volume Giù + Home da telefono spento causa un hard reset del dispositivo (reset alle impostazioni di fabbrica).

Attenzione ai crampi alle mani. / © ANDROIDPIT

Nel caso in cui non riusciste ad accedere alla Recovery tramite una combinazione di tasti, esistono alcune app permettono di accedervi semplicemente selezionando un bottone, ma necessitano dei permessi di root. Una di queste è Quick Reboot.

Se non avete il root e non funziona alcuna combinazione di tasti, potrete entrare in Recovery Mode tramite un comando dal PC. Per farlo nel modo più semplice e veloce, vi occorrono i driver del vostro dispositivo installati sul computer ed il programma Minimal ADB and Fastboot:

Minimal ADB and Fastboot: Download.

Una volta aperto il programma, seguite questa procedura:

Attivate il Debug USB sul vostro dispositivo (come fare) e collegatelo al PC. Assicuratevi che il vostro dispositivo venga riconosciuto: digitate il comando adb devices e premete Invio. Se vi restituisce un codice alfanumerico sotto List of devices attached, è tutto a posto. Digitate il comando adb reboot recovery e premete Invio. Il telefono si riavvierà in Recovery Mode.

A cosa serve la Recovery mode

Come già detto, la Recovery nasce con l’intenzione di intervenire sul sistema operativo Android, permettendo di aggiornare il firmware o di ripararlo. Di seguito elencherò le funzioni principali:

reboot system now: permette di riavviare il dispositivo.

apply update from…: permette di installare un firmware ufficiale, precedentemente scaricato e spostato in una particolare posizione. A seconda della recovery stock potrete farlo dalla memoria interna (update.zip - *.img), dalla scheda SD (opzione external storage) o dal PC (adb).

wipe…: il wipe cancella il contenuto specificato nell’opzione. Nel caso di data/factory reset ripristinerà il telefono alle impostazioni di fabbrica, mentre cache partitions è uno dei rimedi più comuni per risolvere il problema del bootloop (quando il dispositivo continua mostrare l’animazione iniziale senza avviare Android).

Custom Recovery e le funzionalità aggiuntive

Se le funzioni nella Recovery di sistema sono limitate, lo stesso non può essere detto per le Recovery personalizzate dalla comunità open-source di Android. Oltre a quelle offerte dalle Recovery stock, troveremo tante altre opzioni tra cui:

backup and restore: permette di effettuare backup completi, chiamati NANDroid. In un colpo solo potrete salvare applicazioni, dati, impostazioni e tutte le vostre personalizzazioni, creando quindi una copia esatta del vostro dispositivo.

install zip: è un’evoluzione di “apply…” che permette di installare qualsiasi custom ROM, oltre ai firmware ufficiali, direttamente dal telefono.

advanced: opzione che aprirà un secondo menu, ricco di altre funzioni. Tra le più utilizzate è presente “wipe dalvik cache”, il 3° dei wipe consigliati (direi obbligatori) per installare ROM differenti.

Come installare una custom Recovery

Esistono diverse custom Recovery, la più famosa è senza alcun dubbio ClockworkMod, ma esiste anche TWRP Recovery e tante altre. Potrete flashare queste Recovery semplicemente scaricando l'installatore dal Play Store e selezionando la voce "Install/Flash ..." al suo interno. Per tutto ciò sono necessari però i permessi di root:

Adesso siete a conoscenza di tutto ciò che riguarda la Recovery! Per qualsiasi dubbio o problema, non esitate a scrivere nei commenti.

Articolo originario di Mattia Mercato.