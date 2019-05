Redmi K20 (Pro) è in realtà Pocophone F2 (Pro)?

Xiaomi sta diversificando la sua offerta di dispositivi IoT e smartphone presentando una miriade di nuovi brand dedicati. Abbiamo Mijia, Yi Technologies, Pocophone ed il recentemente annunciato brand Redmi che prende il nome dalla gamma di smartphone di fascia media di Xiaomi.

Redmi ha da subito mostrato di poter introdurre sul mercato smartphone dal rapporto qualità prezzo fenomenale come Redmi Note 7 ed i nuovi flagship dell'azienda chiamati K20 e K20 Pro. Tuttavia, nonostante il brand sia ufficialmente presente in Europa e nel nostro Paese, sembra che i due nuovi smartphone della serie K potrebbero essere portati nel vecchio continente non solo con un altro nome, ma sotto l'ala di un diverso brand!

And almost certain, darlings. The Redmi K20 is indeed likely to be the Poco F2. The SD 855 edition is likely to be called F2 Pro and the SD730 just F2. And the prices will be astonishing!