I ricavi Apple potrebbero diminuire del 29% se la Cina vendicasse Huawei

Almeno questo è ciò che Goldman Sachs afferma in una nota agli investitori. Se la Cina decidesse di bandire Apple, il gigante americano perderebbe il 29% dei suoi profitti. Va ricordato che il 17% delle vendite di Apple proviene dal Paese asiatico, quindi si tratta di un grande mercato. Tuttavia, questa cifra va presa alla leggera per due motivi. Il primo è che si tratta di una stima, la realtà (se dovesse accadere) potrebbe benissimo essere molto diversa. Il secondo è che questa cifra comprende solo le vendite.

La Cina reagirà? / Rawpixel.com - Shutterstock

In effetti, in questo scenario ipotetico dovrebbero essere presi in considerazione altri costi. Non va dimenticato che Apple produce in Cina, quindi una restrizione cinese di questo tipo causerebbe problemi di produzione. Naturalmente, potrebbe collocare le sue fabbriche in un altro Paese come il Vietnam o l'India, ma la transizione potrebbe essere lunga e complicata. Questa non è un'idea nuova per Apple perché i costi di produzione sono aumentati in Cina, potrebbe dunque vedere l'erba dei vicini più verde.

In ogni caso, questo scenario sebbene possibile, è improbabile. Apple ha bisogno del mercato cinese e la Cina ha bisogno di Apple, ma il coinvolgimento politico potrebbe andare oltre. Molti fattori devono ancora essere presi in considerazione in questa guerra commerciale ma, dopo tutto, Donald Trump dopo aver spiegato che Huawei sta spiando i cittadini e che è il male assoluto, sarebbe pronto a cambiare idea e ad affrontare un accordo commerciale. Di conseguenza, la sicurezza del Paese è a geometria variabile (finanziaria).

