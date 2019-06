Come rimuovere (o rinominare) un dispositivo dal Play Store

Per comodità, mi ritrovo spesso ad installare le app dal Play Store selezionandole dal desktop del computer grazie a Google che registra automaticamente nella lista dei dispositivi lo smartphone che si sta utilizzando. Il problema è che la lista è potenzialmente infinita e Google non rimuove in automatico quelli non più utilizzati. Come fare dunque a rimuovere uno smartphone vecchio, o magari non nostro, dalla lista dei dispositivi sul Play Store?

Come rimuovere un dispositivo dal Play Store

Per non far comparire una lunga lista di dispositivi ogni volta che desiderate scaricare un'app dal Play Store sfruttando il vostro computer, non dovrete fare altro che nasconderli alla vostra vista. Proprio così, non potrete eliminarli, in fondo Google vuole tenere in salvo tutti i dati che riesce ad ottenere dai propri utenti, ma accedendo al menu dedicato potrete almeno eliminare i dispositivi superflui dalla lista. È semplicissimo, non dovrete fare altro che:

Accedete al Play Store dal computer (collegandovi al vostro account). Selezionate la rotellina delle impostazioni in alto a destra. Cliccate la voce Impostazioni. Dalla lista dei dispositivi mostrati, deselezionate quelli che non utilizzate più alla voce Visibilità.

Detto, fatto! Niente più confusione tra i dispositivi che state utilizzando e quelli che invece sono ormai stati dimenticati in un cassetto della scrivania.

Troppi dispositivi nella lista? Eliminateli! / © AndroidPIT (screenshot)

Come rinominare i propri dispositivi nel Play Store

Dallo stesso menu è anche possibile rinominare i dispositivi, una funzione che può rivelarsi utile per organizzare meglio la lista in caso si utilizzino diversi device contemporaneamente o se, ad esempio, diverse persone utilizzano uno stesso account Google per scaricare le app.

Per farlo vi basterà selezionare la voce Modifica sulla destra e dare un nuovo nome ai vostri dispositivi. Cliccando su Aggiorna salverete tutte le modifiche apportate!

Finalmente abbiamo messo ordine alla nostra lista! / © AndroidPIT (screenshot)

Vi è mai capitato di dimenticarvi quale fosse il vostro dispositivo scaricando un'app sullo smartphone di un vostro amico?