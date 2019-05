Ring Stick Up Cam Battery recensione: la star della sicurezza domestica intelligente

Ring, che è diventato famoso per la sua linea di videocitofoni smart, ha iniziato ad espandere la sua linea di prodotti per la sicurezza intelligente. Le ultime aggiunte al catalogo prodotti sono disponibili sotto forma di fotocamere stick-up wireless. Abbiamo dato un'occhiata alla Stick Up Cam Battery per vedere se sia un'utile aggiunta alla vostra smart home.

Parlando di setup, questo è uno dei punti di forza di Ring rispetto ai suoi rivali come Reolink . L'installazione è completamente automatica e viene eseguita tramite lo smartphone nell'app Ring, che potete ottenere dal Play Store . Scansionate il codice QR sotto il coperchio della batteria e l'app Ring riconoscerà il dispositivo. Il telefono e la telecamera si connettono alla stessa connessione WIFI e la magia accade. Una volta installata e funzionante, potete monitorare la vostra Stick up Cam dallo smartphone.

Tutti gli attrezzi per il montaggio della fotocamera sono inclusi nella confezione, tra cui una punta da trapano, un set di viti e tasselli in plastica, un cacciavite corrispondente e un cavo micro USB per la ricarica della batteria rimovibile. Si connette via WIFI, quindi è necessario disporre di una connessione ad internet veloce a casa. Se la volete utilizzare nel vostro giardino, assicuratevi che sia nel raggio d'azione quando la impostate.

La Ring Stick Up Cam Battery cattura filmati di sicurezza in 1080p e contiene un microfono e un altoparlante per la comunicazione bidirezionale. Presente anche il rilevamento del movimento (regolabile) e la telecamera stessa ha un campo visivo di 115 gradi in orizzontale e 65 gradi in verticale. È sufficiente per catturare la maggior parte di una stanza di dimensioni ragionevoli se la posizionate corettamente.

Mi piace il design delle Ring Stick Up Cam, che evita i classici design completamente arrotondati e smussati di moltissimi prodotti in commercio. A mio parere, una telecamera di sicurezza non sarà mai un'aggiunta elegante alla decorazione della vostra casa, in particolare se la usate all'interno, ma i dispositivi di sicurezza Ring sono un po' meno sgargianti rispetto alla maggior parte degli altri sulla scena smart home. Questa è decisamente una buona cosa.

L'app Ring è la star dello spettacolo

Uno dei maggiori motivi per cui i consumatori acquistano queste telecamere di sicurezza è quello di monitorare le proprietà quando non ci sono. Il rilevamento del movimento è molto utile, di conseguenza. Non ci vuole molto per attivare il sensore di movimento con il cursore al 50%. C'è molto spazio per le regolazioni, non solo in termini di sensibilità ma anche in termini di ampiezza del campo visivo in cui il sensore cerca dei movimenti per iniziare la registrazione.

Ottimizzare il rilevamento del movimento è intuitivo e facile. / © AndroidPIT

È anche molto bello poter accedere alla vista in tempo reale. Ciò è particolarmente utile quando si utilizza la fotocamera in un'area in cui è presente un elevato traffico pedonale ai margini del campo visivo che potrebbe causare avvisi di movimento continui. La qualità dell'immagine è quella che ci si aspetterebbe da un sensore in grado di registrare in 1080p, più che sufficiente per motivi di sicurezza.

La fotocamera è inoltre dotata di altoparlante e microfono per la comunicazione bidirezionale. / © AndroidPIT

L'applicazione Ring è probabilmente la parte migliore di questa telecamera di sicurezza. È veloce, facile da usare e ricca di funzioni. Ci sono un sacco di impostazioni per modificare la timeline che viene creata quando il movimento viene rilevato e filmato, rendendo davvero facile lo scorrimento dell'archivio. Non ho mai sentito il bisogno di guardare minuti interi di filmati cercando di trovare quello che stavo cercando. Immagino sia un hub davvero utile se avete più dispositivi Ring collegati contemporaneamente. PEr me, Ring ha guadagnato il massimo dei punti in questa categoria!

Ci sono un sacco di opzioni nell'applicazione. / © AndroidPIT

L'alimentazione della Stick Up Cam è fornita da una batteria agli ioni di litio. Non ci sono informazioni sulle reali dimensioni della batteria in mAh, ma è ricaricabile tramite una porta microUSB. Dovrete rimuoverla per ricaricare (si sfila con una clip a sgancio rapido) e Ring suggerisce che se non volete avere lacune nel feed di sicurezza, è comodo acquistarne una seconda che potete utilizzare mentre la prima è in carica.

La ricarica della batteria rimovibile avviene tramite micro USB. / © AndroidPIT

Vista l'acquisizione da parte di Amazon di Ring per 1 miliardo di dollari nel 2018, non sorprende che Alexa sia stata integrata in questa fotocamera. Significa che è possibile collegarla a un dispositivo Echo Show e ottenere un feed live sul vostro display smart. Impressionante ma non essenziale.

Infine, l'aspetto negativo più grande di questa fotocamera è che non c'è modo di registrare filmati video in locale su una scheda microSD. Vi state affidando totalmente ai server di Ring ed a quei piani Premium Protect di cui parlavamo in precedenza per il download e la visualizzazione dei filmati.