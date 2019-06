Rivoluzione delle batterie: gli e-scooter si ricaricano in soli 5 minuti

Gli scooter elettrici, come la nuova Vespa Elettrica, impiegano diverse ore per ricaricare completamente la loro batteria. Le celle sostituibili sono ancora oggi una pratica soluzione per alcuni modelli, ma sono allo stesso tempo molto costose. Ora è stata finalmente trovata una soluzione che potrebbe innescare una vera e propria rivoluzione nel settore della mobilità. In soli cinque minuti, le grandi batterie come quelle degli scooter elettrici e delle biciclette elettriche potrebbero ricaricarsi dallo 0 al 100%, eliminando uno dei maggiori ostacoli all'acquisto di veicoli elettrici.

"Stiamo sviluppando una nuova generazione di batterie agli ioni di litio", afferma Doron Myersdorf, CEO di StoreDot. "Il materiale che è stato utilizzato per anni è poco adatto, mentre germanio e silicio dovrebbero fornire una maggiore capacità e tempi di ricarica significativamente più rapidi".

La Vespa Elettrica impiega diverso tempo a ricaricare la sua batteria. / © Volker Rost

Grandi nomi tra gli investitori

Dietro StoreDot ci sono tre potenti investitori: BP, Daimler e Samsung. Una combinazione un po' insolita, ma che ha senso. BP, classico rappresentante dei combustibili fossili, è da tempo impegnato a creare il passaggio alle energie rinnovabili, soprattutto per interesse personale. La situazione è simile anche per Daimler, dove la casa automobilistica di Stoccarda deve dedicare maggiore attenzione. Samsung come una delle più grandi aziende di elettronica al mondo, non ha perso tempo ad accaparrarsi una fetta della torta.

Nonostante l'annuncio, vi è ancora un bel po' di scetticismo nei confronti di StoreDot, la quale aveva già annunciato nel 2017 di essere in grado di ricaricare completamente le batterie degli smartphone in soli 5 minuti.